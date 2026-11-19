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Jakov Jozinović i Džejla Ramović zapalili su Instagram gotovo istodobnim objavama, a fanovi su, naravno, odmah krenuli s nagađanjima. Zbog slične vibre snimki i hrpe zagonetnih emotikona, društvene mreže bruje da nam ovo dvoje pjevača možda sprema zajedničku pjesmu! Je li ovo pre-najava za hit godine ili samo genijalna igra za lajkove?

Jakov je na svom Instagramu podijelio kratki video u kojem frajerski izlazi iz automobila. Nije bilo nikakvog opisa, samo tri simbolična emotikona: ruža, labud i srce. Totalni misterij!

Ubrzo nakon toga, pažnju je privukla i Džejlina objava. Pjevačica je pozirala kao moderna balerina, a njezinu snimku pratili su emotikoni baletnih papučica, ogledala i srca. Slična estetika i tajming, skoro pa u isto vrijeme – pa naravno da je ekipa odmah zbrojila dva i dva i počela šuškati o mogućoj glazbenoj suradnji.

Iako fanovi već plešu u ritmu nepostojećeg dueta i pitaju se spremaju li nam Jakov i Džejla nešto brutalno, njih dvoje, naravno, šute k'o zaliveni. Zasad nitko od njih nije otkrio što se krije iza ovih zagonetnih objava. Kakav misterij!

Inače, nije im ovo prvi put da se druže – Jakov i Džejla poznaju se otprije. Nedavno su čak chillali u Sarajevu, gdje je Jakov bio povodom najave svog koncerta u Skenderiji, onog što je zakazan za 24. studenoga. Tada je gostovao i u emisiji „Scena“ na Avaz TV-u i nije krio koliko je oduševljen Džejlom. Poslije su ih uhvatili i u jednom sarajevskom kafiću, opušteno s ekipom.

Što vi mislite, spremamo li se za mega duet ili nas samo vješto drže u neizvjesnosti?