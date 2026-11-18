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Pripremite se za nešto potpuno novo, jer Let 3 ne prestaje iznenađivati! Upravo su najavili formiranje novog benda pod nazivom Let 333, projekta koji se nadovezuje na njihov koncept i ideju kao svojevrsni “charter let” Leta 3. Ovo otvara vrata novim licima, karakterima i naravno, novim glazbenim i scenskim ludostima!

Imaš li osjećaj da bi tvoja želja da budeš dio Leta 3 mogla postati stvarnost? E, pa, sada je trenutak! Let 3 ne želi sve sam odlučivati – već su pripremili nekoliko fotorobota koji prikazuju kakve bi nove članove voljeli vidjeti u bendu, a sada u potragu uključuju i publiku! Da, dobro ste čuli, i fanove, ali i hejtere!

Na vama je da, inspirirani već poznatim karakterima članova Leta 3, osmislite svoje verzije novih, mlađih članova. Kakva lica želite vidjeti u Letu 333? Tko bi se najbolje uklopio u svijet gdje je granica između ozbiljnog i apsurdnog odavno izbrisana? Imate li već nekoga na umu? Ili ste to možda baš vi? Svoje prijedloge novih lica, karaktera i izgleda budućih članova šaljite putem društvenih mreža Leta 3.

Ako ne znate pjevati ili svirati, nema problema, samo im pošaljite prijedloge fotorobota. Ali ako znate pjevati i svirati i osjećate da je Let 333 upravo ono što vam u životu nedostaje – pripremite se za audicije i prijavite se! Možda baš vi ili netko koga prijavite postane dio nove postave!

A što slijedi nakon odabira? Novi članovi neće biti prepušteni sami sebi. Let 3 preuzima ulogu mentora, uvodeći ih u svoj osebujni glazbeni i scenski svijet, prenoseći im iskustvo i otkrivajući tajne svojih nastupa. Cilj je stvoriti pravi bend od talentiranih glazbenika koji će zajedno s Letom 3, ali i samostalno, stati na pozornicu i nastaviti širiti ovu priču.

Cijeli proces nastajanja Leta 333, od audicija i prvih proba do glazbenog i scenskog razvoja novih članova, bit će sniman i objavljivan tijekom sljedećih mjeseci. Publika će tako imati priliku pratiti kako se novi bend postepeno oblikuje. Let 333 neće biti samo usputna epizoda, već dio šire priče koja će se razvijati tijekom 2027. godine, a u planu su i koncertni nastupi! Pa, dragi naši, je li ovo vaša prilika da se bacite u scenski kaos i pokažete svijetu što to Let 333 treba? Što čekate, šaljite te fotorobote i prijave!