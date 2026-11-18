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Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (57) ima iza sebe četiri braka i jednako toliko razvoda. Sada je konačno otkrila pozadinu tih turbulentnih ljubavnih priča, priznajući da je sve vrijeme tražila oslonac. Već sam neko vrijeme bila slavna i osjećala sam se pomalo izgubljeno u svijetu. To je usamljen život. Ljudi misle da si stalno okružen ljudima, ali nekako si ipak usamljen, priznala je u podcastu 'Friends Keep Secrets'.

Zašto 'serijska monogamistica'?

J.Lo, koja je u braku bila s Ojanijem Nou, Crisom Juddom, Marcom Anthonyjem i naposljetku Benom Affleckom, kaže da joj, unatoč slavi, nije bilo lako pronaći nekoga tko će uz nju biti iz iskrene želje, a ne zbog posla ili vlastitih interesa. Mislim da je to za mene bio velik dio cijele priče, dodala je tijekom razgovora s Bennyjem Blancom, Lil Dickyjem i njegovom suprugom Kristin Batalucco. S Anthonyjem ima osamnaestogodišnje blizance Maxa i Emme, a u vezama s partnerima koji su također imali djecu iz prijašnjih odnosa nastojala je izgraditi skladne obiteljske odnose. Mislim da se sve uvijek svodi na ljubav. Ako ja pružam ljubav tvojoj djeci, a ti mojoj, onda će sve biti u redu, objasnila je.

Teški razvodi i bolna iskustva

No, unatoč iskrenim namjerama, ljubavne priče nisu uvijek imale sretan završetak. Razvodi su joj, priznaje, teško padali. "Teški su. Razočaravajući", kratko je poručila. Ipak, koliko god neka iskustva bila bolna, važno joj je da danas može mirno pogledati unatrag. Mogu se osvrnuti na te situacije, koliko god neke od njih bile bolne. Bilo je to toliko strašno, toliko bolno da mi je promijenilo život. Ali danas mogu pogledati unatrag i reći: Voljela sam svim srcem. Ponašala sam se tako da mogu biti ponosna na sebe kao osobu i ni prema kome se nisam odnosila na način kojeg bih se danas sramila.

Svjesna je da nakon prekida nije uvijek lako ostati smiren, osobito kad su osjećaji povrijeđeni. Kad prolazimo kroz tako teške stvari, lako je reći: Ma, je*eš sve to! Ali ne možeš tako. Uvijek sam se trudila držati tog načela. Budi najbolja osoba koja možeš biti u tom trenutku, svaki put, a posebno onda kada je najteže, poručila je. Lopez priznaje da je godinama ponavljala isti obrazac: Bila sam neka vrsta serijske monogamistice. Ulazila sam iz jedne veze u drugu, tražila ono nešto i nadala se da je ovaj put to to. Posebno ju je pogodilo posljednje ljubavno iskustvo, o kojem nije željela otkrivati previše detalja. To posljednje iskustvo bilo je toliko teško i razočaravajuće na svim razinama. Toliko me razočaralo da više uopće ne želim ulaziti u to, priznala je.

Novi život, prazno gnijezdo i divlja sloboda

Nakon godina provedenih u vezama i odgoju djece, pjevačica se sad privikava na samački život. Priznaje da je gotovo uvijek imala nekoga uz sebe, pa joj je potpuna sloboda još uvijek nešto novo. "Osjećam se divlje", kazala je. Pred njom je i još jedna velika promjena – njezini blizanci Max i Emme pripremaju se za odlazak na fakultet, a koliko joj teško pada njihovo odrastanje otkrila je 15. studenoga u emisiji 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Plakala sam šest mjeseci bez prestanka, priznala je.

Iako joj je pomisao na prazan dom teško pala, uzbuđena je zbog novog životnog poglavlja. J.Lo, unatoč svim razočaranjima, ništa ne bi mijenjala. Ne, volim svoj život. Naporno sam radila da bih imala život kakav imam i volim ga. Zahvalna sam na njemu. Ponekad je bilo jako teško. Teško je kada te ljudi ne vide i ne razumiju ili govore o tebi stvari koje nisu istinite. Sve to boli, ali ništa od toga ne može nadjačati sreću koju osjećam jer mogu raditi ono što volim. A ja doista volim ono što radim, poručila je. Osjećam se jako sretnom i privilegiranom, dodala je.

Pred J.Lo su i novi poslovni izazovi, pa će tako njezin koncertni film 'The JLo Show: Live from Las Vegas' premijerno biti prikazan 26. studenoga na CBS-u i platformi Paramount+.