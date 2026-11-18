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Roditelji Lady Gage, Joe i Cynthia Germanotta, vode Joanne Trattoriju, talijanski restoran u New Yorku koji je mnogo više od običnog mjesta za večeru. Osim što nudi jela inspirirana obiteljskim receptima, ovaj kultni lokal na Upper West Sideu postao je pravi mjesto za mlade pjevače koji sanjaju o karijeri i slavi.

Obitelj Germanotta ponosno vodi restoran od 2012. godine, a ime Joanne nosi posebno, duboko značenje. Nazvan je po Joeovoj pokojnoj sestri Joanne Germanotta, koja je, nažalost, preminula mlada. Koliko im je ime važno, pokazuje i to što je sama Lady Gaga, čije je pravo ime Stefani Joanne Angelina Germanotta, svojoj teti posvetila i album "Joanne" iz 2016. godine. Unutrašnjost restorana krasi hrpa obiteljskih fotografija i uspomena, a na meniju su pravi talijansko-američki klasici, od lazanja preko tjestenine s mesnim okruglicama do piletine s artičokama – sve po starim obiteljskim receptima.

No, prava zvijezda Joanne Trattorije je njihov program "Emerging Artist". Mladi glazbenici ovdje dobivaju priliku da nastupaju uživo pred pravom publikom, stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoj repertoar u super opuštenoj atmosferi. Zvuči kao san za svakog ambicioznog umjetnika, zar ne? A oni koji se posebno istaknu mogu dobiti šansu i za samostalne nastupe. Recimo, Grace Romanello, pjevačica i glumica koja je nastupala i u mjuziklu "Mean Girls", sada je redovna izvođačica u Joanne Trattoriji.

Gagin otac Joe objasnio je da je cijela ideja potekla iz iskustva njegove kćeri. Prisjetio se kako je Lady Gaga prije svjetske slave gradila karijeru nastupajući po malim njujorškim klubovima. Odlazio je na njezine nastupe u klubove poput The Bitter Enda i Arlene's Grocery, gdje je Gaga gradila karijeru i pokušavala privući pozornost glazbene industrije. Zato sada želi da njegov restoran bude mjesto na kojem će publika moći otkriti buduće glazbene zvijezde.

Restoran je ove jeseni 2026. proslavio petnaestu godišnjicu rada, a tim su povodom organizirane i posebne večeri s glazbom uživo. U listopadu 2026. obilježili su i deset godina od izlaska Gagina albuma "Joanne", uz zajedničko pjevanje njenih hitova. Joe Germanotta čak razmišlja o širenju poslovanja, sanja o sličnom restoranu u Las Vegasu ili nekom drugom velikom gradu. E, to se zove poslovni potez! Tko zna, možda se i vaš idol krije iza tanjura lazanja?