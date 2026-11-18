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Estetski zahvati među slavnim damama u Hollywoodu odavno su prešli iz kategorije tabua u javnu tajnu, pa čak i ponos. Ali kad čujete koliko su neke zvijezde navodno iskeširale za svoj bujni dekolte, past ćete sa stolice. Ovo su vrtoglavi iznosi od kojih vam se zavrti u glavi!

Pripremite se, jer se procjene kreću do nevjerojatnih 1,5 milijuna dolara za izgled poprsja – i to samo navodno! Da, dobro ste pročitali: milijun i pol dolara za savršen dekolte.

Dok su imena poput Carmen Electre i Pamele Anderson godinama sinonim za bujne grudi, navodno su neke od njih za zahvate platile vrtoglave iznose. Procjene su navodne, a više od 1,5 milijuna dolara navodno se procjenjuje za grudi jedne zvijezde.