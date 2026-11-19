Zabava

Johnny Depp je jednom prilikom rekao kako je smatrao da je bio "laka meta" za svoju bivšu suprugu Amber Heard. Glumac je tvrdio da je Amber znala kako osvojiti njegovo povjerenje, i to prije nego što se njihova veza pretvorila u jednu od najkontroverznijih priča Hollywooda. Realno, tko od nas nije bio u situaciji da misli da je "laka meta" za nekoga, zar ne?

Ovo priznanje, koje je Depp dao tijekom suđenja za klevetu u Londonu 2020. godine, sada je ponovno u fokusu. Pogotovo nakon novih otkrića o njihovom problematičnom vjenčanju, ali i upozorenja koja su, navodno, dolazila od ljudi najbližih Johnnyju, . Uvijek je zabavno gledati kako se stare drame ponovno "grijaju", pogotovo kad se čini da je sve već rečeno. Znači, sestra je upozoravala – je li itko iznenađen?