Veliko finale 'Love Island Adria': Matija i Leonarda otkrili svoje favorite

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Drama u vili 'Love Island Adria' se zahuktala do samog kraja! Sudbina pobjednika je u rukama Voyo korisnika, koji su do srijede u 21 sat mogli glasati putem Love Island Adria aplikacije povezane s Voyo računom. Sada je jasno – Love Island Adria ima svoja četiri finalista, a posljednji koji su se oprostili od vile bili su Leonarda i Matija.

Iskreno, njih dvoje su i očekivali da će napustiti show. Leonarda je objasnila da su svi već bili zatvoreni, a samo je Matija bio otvoren jer je, kao i ona, bio bombshell. Matija je rekao da je birao djevojke za date jer je vidio potencijal, ali da se završilo kako se završilo, te da se potrudio koliko je mogao.

Naravno, kao pravi poznavatelji dešavanja u vili, podijelili su i svoja mišljenja o preostalim natjecateljima i njihovim vezama. Matija je bez ustručavanja priznao da mu je od svih finalistica Alja najviše "njegov tip". S druge strane, Leonarda je izrazila poštovanje prema odnosu Alje i Anthonyja, rekavši da su stvarno tvrd par. Zanimljivo je i njezino zapažanje da su Anja i Stefan "drugačiji u vili nego izvana". Znači li to da nas čeka iznenađenje nakon izlaska?

Matija je rekao da je prilično sve dobro procijenio te da Valentin i Luka imaju više slojeva nego što prvobitno djeluje. Ono što je oboje iznenadilo, i Leonardu i Matiju, bio je odnos Mili i Luke. Leonarda smatra da njihov odnos sumnjivo brzo napreduje, a slaže se i Matija. Hoće li ta brzina biti prednost ili prepreka?

Kad je došlo do proglašenja "pravih pobjednika" po njihovom mišljenju, Leonarda je bila jasna: pravi pobjednici showa su Anja i Gašper, koji su iskreni, prošli su puno toga i na kojima najviše vidi da mogu biti zajedno vani. Matija je, pak, rekao da su pobjednici i Alja i Anthony te da obje priče zaslužuju pobjedu.

A sad je na vama! Tko je po vašem mišljenju zaslužio titulu pobjednika ove sezone 'Love Island Adria'?