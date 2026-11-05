Kreću prijave za novu sezonu 'Ljubav je na selu': Tko će biti nova celebrity faca?

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RTL je objavio super vijest za sve fanove ruralne romantike i neizbježne drame: krenule su prijave za novu sezonu kultnog showa 'Ljubav je na selu'! Mi jedva čekamo vidjeti tko će ove sezone pokušati pronaći srodnu dušu, a tko će nas počastiti legendarnim izjavama koje će postati memovi!

Ova je emisija, moramo priznati, pravi televizijski dinosaur. 'Ljubav je na selu' je jedna od najdugovječnijih domaćih emisija. Kroz nju su prošle brojne dame koje su obilježile show. Bit će zanimljivo vidjeti tko će se ove godine odvažiti na selo i postati nova celebrity faca. Hoće li nam nova sezona donijeti neku nezaboravnu ljubavnu priču ili, još bolje, neku epsku svađu?