Shakespeareov 'Richard III.' iz Dubrovnika seli u Zagreb: Drama o moći i ambiciji stiže u HNK!

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Ekipa, spremite se za kazališni spektakl koji pomiče granice i, budimo realni, trese zagrebačke daske! Nakon dubrovačkog festivalskog predstavljanja, koprodukcija “Richarda III.” Williama Shakespearea stiže na zagrebačke daske HNK. Zabilježite datum u kalendare, namjestite podsjetnike – premijera je 13. studenoga u 19.30 sati! Ne propustite ovu priliku da vidite klasiku u potpuno novom ruhu.

Riječ je o koprodukciji triju kazališnih kuća: Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu. Kad se udruže takvi giganti, znate da je rezultat spektakl. Redatelj je Vito Taufer, a glazbu i songove potpisuje Mate Matišić.

Tko će nas uvući u mračne labirinte moći i intriga? Drama HNK Zagreb ima svog aduta u rukavu – Filipa Vidovića! On tumači naslovnu ulogu i predvodi cijeli glumački ansambl u priči o jednom od najkompleksnijih i, moramo priznati, najintrigantnijih Shakespeareovih likova. Spremni smo za duboku analizu moći, ambicije i vječne ljudske prirode, prikazane na način koji vas neće ostaviti ravnodušnima.

Tauferovo čitanje klasike spaja ono najbolje iz prošlosti sa suvremenom energijom, što, budimo iskreni, današnjoj publici i te kako treba! Nema tu ustajale patetike, već svježine koja privlači. Glazba je ovdje ključna, ne samo kao podloga, već kao samostalni dio predstave koji otvara dodatni prostor za ironiju, britki komentar i snažnu emocionalnu interpretaciju događaja na sceni. Zvuči obećavajuće, zar ne? Očekujemo pravu soničnu i vizualnu gozbu.

Iza kulisa, tim je jednako moćan i kreativan: za scenografiju je zadužen Branko Hojnik, kostime potpisuje Alan Hranitelj, a za oblikovanje svjetla, koje često postavlja atmosferu, zadužen je Tomislav Maglečić. Prava postava snova koja obećava vizualni doživljaj.

No, posebna snaga predstave leži u impresivnom ansamblu od desetero glumaca Drame HNK u Zagrebu. Uz Filipa Vidovića, na sceni ćemo gledati jaka imena poput nacionalnog prvaka Gorana Grgića, Igora Kovača, Dušana Bućana, Milana Pleštine, Silvija Vovka, Ivana Colarića, Anu Begić Tahiri, Mirtu Zečević i Ivu Jerković Oreški. Prava ekipa koja će, sigurni smo, dostojno oživjeti ovog “Richarda III.”!

Jeste li spremni za ozbiljnu dozu Shakespearea, ali na moderan, dinamičan i uzbudljiv način? Mi definitivno jesmo i jedva čekamo da vidimo kako će Zagreb reagirati! Kladimo se da će biti ludnica!