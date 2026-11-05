Nensi oduševila žiri, dok su Pavla i Mirjana dobile hladan tuš u MasterChefu!

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Nensi je jednostavno rasturila u MasterChefu! Njezino jelo, "choux farci" punjen sitno sjeckanim šampinjonima i tartufima, poslužen na guščjoj jetri s umakom od maslaca i bijelog vina, potpuno je osvojilo žiri i donijelo joj pobjedu u izazovu. Mario je priznao da je bio skeptičan, ali je na kraju sve ispalo jako dobro. Nensi je bila presretna i komentirala je da je tu s razlogom.

Nisu samo Nensi išle pohvale. Marija Jakšić je žiri oduševila jelom naziva "Afriku voli cili svit", koje je uključivalo hrskavo mljeveno meso s harisom i namaz od limete i mente. Mario je istaknuo kako je Marija lijepo balansirala začine i da je jelo odlično realizirano s tek tri elementa. Miro se pak istaknuo laganim azijskim doručkom – mariniranim carskim mesom, kimchijem i rižom. Ipak, Nensi je odnijela titulu najbolje, i to zasluženo!

No, gdje ima pobjeda, ima i onih koji se bore za opstanak. Pavlu i Mirjanu dočekale su loše vijesti – idu u stres test! Pavline pogreške u pripremi guščje jetre, konkretno odvajanje ulja od mesa, Goran je proglasio neoprostivim. Jadna Pavla, bila je tužna i pogođena, a već je prije proglašenja strahovala od eliminacije. E, pa MasterChef ne oprašta sitne propuste kad je guščja jetra u pitanju, očito!

Mirjana također nije uspjela zadovoljiti visoke kriterije žirija. Mario joj je poručio da su serviranjem i okusima bili ispod onoga što inače kuhate, pa je i ona završila među kandidatima koji se moraju boriti za ostanak. Hoće li se Pavla i Mirjana izvući iz stres testa? Kako će se snaći u stres testu, može se pogledati u MasterChefu na Novoj TV, a već sada na Nova Play.