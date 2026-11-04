Pauletić odbrusio hejterima Mišinog ispraćaja: "Sramite se!"

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Novinar i putopisac Robert Pauletić nije štedio riječi kad je odgovarao na kritike povodom posljednjeg ispraćaja legendarnog Miše Kovača. Iako je oproštaj na Poljudu okupio više od 30 tisuća ljudi, izazvao je i podijeljene reakcije, od onih koji su prizore sa stadiona doživjeli kao emotivan i veličanstven, do onih koji su ga na mrežama prozivali 'cirkusom' i 'sramotom'.

Pauletić, koji je i sam bio na Poljudu, smatra da je ispraćaj bio 'lipo i primjereno'. Posebno su ga zasmetali komentari kojima se vrijeđao način oproštaja od glazbene ikone, pogotovo to što je vozilo s lijesom prošlo stadionom dok su okupljeni pjevali, molili se i odavali počast Miši uz svjetla mobitela.

"Ko ste vi, besramnici da tu pričate gluposti i kritizirate, a čovik još nije ni pokopan? Sramite se!", poručio je kritičarima. Pauletić je uvjeren da bi i sam Mišo bio zadovoljan takvim ispraćajem.

Podsjetio je kako ovakav način oproštaja od velikih legendi nije nikakva izmišljotina, već uobičajena praksa u svijetu sporta, gdje ljudi ostavljaju dubok trag. Naveo je primjere poput Pelea, čiji je lijes bio izložen 24 sata na centru terena stadiona Vila Belmiro, kluba Santos. Na isti način ispraćen je Eusebio, čiji su lijes donijeli na centar stadiona Luz uz ovacije navijača.

Među primjerima su i Ivica Osim, kojeg su pozdravili u Grazu na centru stadiona Sturma uz veliku bakljadu navijača, te slavni bejzbolaš Babe Ruth, čiji je lijes bio izložen na Yankees Stadiumu u New Yorku. "Dakle, rič je o relativno čestom načinu oproštaja od legendi, i to baš primjerenon za Mišu i njegov stil i veličinu", zaključio je Pauletić.

Na Mišinom ispraćaju nastupili su njegovi kolege i prijatelji, a prolazak vozila s lijesom uz pjesmu 'Poljubi zemlju' i zajednička izvedba 'Samo nas nebo rastavit može' deseci tisuća okupljenih bili su među najupečatljivijim trenucima.