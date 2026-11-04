Justus Reid ne staje: već je kupio osmu nekretninu u Zagorju!

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Američki influencer Justus Reid, poznat po tome što kupuje i obnavlja napuštene kuće u Zagorju, ponovno je u akciji. Kupio je još jednu nekretninu, i to mu je već osmi objekt koji je stekao ove godine! Cijenu ove najnovije, male kuće na vrhu brežuljka, ipak nije otkrio, ali je zato podijelio novu snimku na društvenim mrežama.

"Imam problem. Ne mogu prestati kupovati jeftine napuštene kuće. Ovo je već osma napuštena građevina koju sam kupio ove godine", priznao je Reid u videu. Novi dom je malena kuća na vrhu brda, s nedovršenim potkrovljem i malom kuhinjom. No, najviše ga je iznenadila jedna uokvirena fotografija na zidu – ona Josipa Broza Tita. Našalio se da je to valjda otac prethodnog vlasnika ili netko sličan.

U videu je pokazao i kartu svih svojih zagorskih investicija, a čini se da se baš zaljubio u jedno selo. Svih osam objekata nalazi se u istom zagorskom selu, u krugu od samo jednog kilometra! Njegova "shopping manija" započela je kućom za 5000 eura. Nakon toga su uslijedili bunker za 8000 eura, koliba od 3000 eura, baraka i toranj za ukupno 8000 eura, vinska kuća za 7000 eura te kuća s garažom za 25.000 eura.

Iako su neke ranije obnove na čekanju zbog komplicirane papirologije, Reid se nada da će s ovom najnovijom sve ići glatko. Poručio je da je dokumentacija uredna i da bi to trebala biti jednostavna obnova. Tvrdi da je s kupovinom sada odlučio stati i posvetiti se onome što već ima. Kaže da više neće kupovati nove građevine i da će se usredotočiti na ono što već ima, a najavio je da će o obnovi svake nekretnine snimiti poseban serijal za društvene mreže. Baš nas zanima hoće li se držati obećanja – ili će ga neka nova napuštena ljepotica opet zavesti?