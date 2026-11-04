Supertalent na rubu eskalacije: 'A ja lažem?!' Martina uzvratila Maji!

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Nakon što se na pozornici Supertalenta predstavio Domagoj Vuković, 28-godišnji magistar gitare iz Ogulina, mišljenja članova žirija bila su toliko podijeljena da je to dovelo do prave rasprave o objektivnosti ocjenjivanja. Dok je Martina Tomčić bila potpuno oduševljena, Maji Šuput i Davoru Bilmanu takva glazba baš i nije sjela.

Neobičan nastup i drevna mitologija

Domagoj, koji je inače nastavnik gitare i voditelj tamburaškog orkestra, u show je donio dašak drevne mitologije. Prije nastupa je otkrio koliko je povezan sa svojim rodnim Ogulinom, njegovom prirodom, mitovima i legendama. Inspiriran bogom Velesom i mrakom, poručio je da želi oživjeti drevno i pokazati kako biti drugačiji nije mana. Članovima žirija je, u duhu slavenske mitologije, dodijelio uloge božanstava: Martinu je usporedio s Moranom (božicom smrti i zime), Maju s Marom (koja donosi proljeće), Fabijana s Perunom (bogom groma), a Davora sa Striborom (bogom vjetra).

Na pozornicu je stigao s lijericom, tradicijskim glazbalom koje Maja, kako je priznala, do tada nije poznavala, dok je Davor bio upućen. Njegov nastup je pogodio ravno u srce Martine Tomčić, koja nije skrivala koliko ju je impresionirala glazba. Znači, top! Ovo je vrh, ljudi! uzviknula je oduševljeno nakon izvedbe. Domagoj je zatim žiriju detaljnije objasnio tehnike pjevanja koje koristi, a Martina je s posebnim zanimanjem pratila svaku njegovu riječ. Meni je ovo, Domagoj, toliko fascinantno. Voljela bih da imamo više vremena da nas sve skupa više uputite u to čime se bavite jer naša povijest ima fantastično lijepu priču. Neizmjerno sam sretna i zahvalna jer ste nam došli na ovu pozornicu, poručila mu je. Maja se tada ubacila s duhovitom opaskom: "Razmijenite brojeve!" i nasmijala sve prisutne.

Martina oduševljena, ostali... pa, ne baš

Za razliku od Martine, Davor Bilman je iskreno priznao da ga osobno takva glazba ne privlači. Pa ja ću biti otvoren. Iako volim našu povijest i prilike za učenje, nemam baš pretjeranu želju za slušanjem ovoga. Ono što mogu respektirati jest silno tehničko znanje, očito drugačijeg izričaja ili proizvodnje zvuka. Tako da se ja apsolutno isključujem kao ja, a kao član žirija ću, ja se nadam, donijeti ispravnu odluku, objasnio je. I Maja Šuput se složila s Davorovim iskrenim stavom, dodajući svoj poznati humor: Ja ću se prikloniti Davoru. Prvo, ja da to moram, baš da moram, da živimo zajedno i da ti to vježbaš u drugoj sobi, ja bih se bacila s balkona. Do te mjere je to meni sad bilo baš strašno. I onda sam se zapitala kako je tebi slušati nekad nešto što ja radim, i tebi isto dođe da se baciš s balkona. I ja ću isto donijeti svoj sud... komentirala je Maja.

Prepucavanje zbog objektivnosti

Domagoj je sve njihove komentare prihvatio s razumijevanjem, ali rasprava nije stala. Martina je odlučila podsjetiti kolege na važnost objektivnosti u ocjenjivanju talenata, ističući da osobni ukus ne bi smio biti jedini kriterij. Na temelju talenta, a ne osobnih nekakvih preferencija, što meni, recimo, uvijek predbacujete, da moje osobne preferencije ne smiju utjecati na odluku, pa evo, samo podsjećam, poručila je Martina. Maja joj, naravno, nije ostala dužna: Da, samo što nama ne utječu, ali mi smo bar iskreni kad mi dajemo... Martina joj je odmah uzvratila: A ja lažem? Evo, jednako sam iskrena, pa ja evo samo usmjeravam. Domagoj, ja sam racio, zaključila je Maja na kraju prepirke.

Ipak, unatoč iskrama koje su frcale po žiriju, svi su se složili oko Domagojevog talenta. On je dobio četiri 'DA' i osigurao si prolazak u daljnje natjecanje. Izgleda da je i ocjenjivanje postalo Supertalent disciplina! Tko je vama bio uvjerljiviji, emotivna Martina ili racionalna Maja?