Simona Mijoković odgovorila na šuškanja o Ozempicu: „Nikad vidjela, a kamoli okusila!”

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Simona Mijoković je ponovno glavna tema na društvenim mrežama nakon što je podijelila novu fotografiju. Pozirala je u opuštenoj kombinaciji – plavim trapericama i žutom džemperu, ali ono što je zaista privuklo pažnju pratitelja bila je njezina figura. I, naravno, odmah je krenula rasprava.

Dok su je jedni obasipali komplimentima, divili se izgledu i pitali za tajnu, drugi su krenuli s nagađanjima. A najglasnije pitanje koje se provlačilo kroz komentare bilo je: „Koristi li Simona Ozempic?” Simona se potom i sama osvrnula na komentare.

"Nikad vidjela, a kamoli okusila Ozempic!" odlučno je poručila Simona na Instagramu, demantirajući sve glasine. Objasnila je i kako održava liniju, što, čini se, zahtijeva poprilično truda: trenira čak pet puta tjedno, radi dva sata aerobno i uglavnom jede povrće, iako za obitelj i djecu kuha mesna jela. I još je dodala da ima deset kilograma više nego kad je nosila revije.

No, ovo nije jedina novost iz života Simona Mijoković. Nedavno je otkrila da je postala baka – i to dvaput! Njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila iz braka s Antom Gotovcem, rodila je drugo dijete. Gabrijela se odselila, ostvarila se kao majka i supruga, a Simona je na nju ponosna, kako je ispričala u podcastu "Spotlight". Unuk ima dvije godine, a djevojčica je rođena prije nekoliko mjeseci.

Simona je objasnila i zašto ne priča previše o kćeri i unucima. S Gabrijelom ima dogovor da nju ne spominje prečesto u medijima, jer "nju ne zanima medijska eksponiranost i ja to poštujem, zbilja sam ponosna na nju", rekla je. Osim Gabrijelinih dvoje djece, Simona sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, za kojeg se udala 2016. godine, ima još četvero djece: sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.