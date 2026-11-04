Arija Rizvić totalno zagolicala maštu: U korzetu i čipki najavila nešto novo!

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Glumica Arija Rizvić, koja ima 32 godine, iznenadila je i oduševila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Objavila je provokativnu fotografiju u kojoj pozira u zavodljivoj kombinaciji, a naglasak je definitivno bio na njezinoj top figuri! Na sebi je imala čipkaste čarape, koje su, ruku na srce, već same po sebi dobitna kombinacija, ali pravi hit je bio ultra seksi korzet koji je dodatno istaknuo njezine obline.

Uz fotku je kratko i tajanstveno napisala: nešto novo i svježe. Znamo da Arija rijetko kad razočara, a njezina je objava odmah privukla ogromnu pažnju. Iako nije direktno otkrila o čemu se radi, heštegovi u opisu su nam dali poprilično jasan hint – radi se o novom filmu u kojem glumi!

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje glumičinim izgledom, a objava je u kratkom roku privukla pozornost. I mi ih potpuno razumijemo – Arija je ponovno dokazala da je prava bomba!

Arija Rizvić je širu popularnost stekla u RTL-ovoj seriji Drugo ime ljubavi, gdje je između 2019. i 2020. godine tumačila lik Maje Krpan. Nakon toga gledali smo je i u seriji San snova, gdje je utjelovila Kristinu Ćuk. U seriji "Sjene prošlosti" igrala je Blanku Kos, a posljednju veliku televizijsku ulogu ostvarila je u "Divljim pčelama", gdje je utjelovila Teodoru Vukas. Njezin lik obilježio je niz dramatičnih zapleta. Osim što briljira pred kamerama, Arija je aktivna i u kazalištu, i to ne samo kao glumica već i kao redateljica, što dokazuje njezinu svestranost. Čak se okušala i u međunarodnoj produkciji, pojavivši se u mini-seriji Last to Brake iz 2024. godine.

S ovakvom najavom i lookom, jasno je da Arija ne planira usporiti. Što mislite, hoće li ovo biti njezin najzavodljiviji filmski lik do sada?