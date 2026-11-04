Albina se otvorila u crkvi: Pjevanje više nije bilo bitno, sve se svelo na boju kose!

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Albina Grčić, naša predstavnica na Eurosongu 2021., tijekom svjedočanstva u zadarskoj crkvi sv. Frane otvoreno je progovorila o vjeri, ljubavnim odnosima i iskustvima koja su joj promijenila osobne i profesionalne odluke. Posebno se osvrnula na svoj odlazak u Međugorje, nakon kojeg je, kako je ispričala, donijela odluku živjeti u skladu s vrijednostima predbračne čistoće.

Pobjeda na Dori 2021. i javna pažnja koju je tada dobila, kaže, nisu joj donijele ispunjenje kakvo je očekivala. S vremenom je shvatila da publiku više zanimaju njezin izgled i privatni život, nego sama glazba. Otkrila je kako su se pitanja često svodila na odjeću, izlaske, fotke s plaže i boju kose. Shvatila sam da moje pjevanje više uopće nije bitno. Na kraju se sve svodilo na to što sam odjenula, s kim sam izašla, s kim su me vidjeli, na kojoj sam se plaži fotografirala i koja mi je boja kose, rekla je Albina, što nam iskreno zvuči kao totalni cirkus showbiznisa.

Dotaknula se i prijašnjih ljubavnih odnosa, priznajući da je znala previše očekivati od partnera i stavljati ga na prvo mjesto. Opisala se kao zaljubljivu osobu koja bi od dečka brzo “napravila idola”. Bila sam zaljubljive prirode i kada bih ušla u vezu, od te osobe napravila bih idola. Do te mjere da, kada napraviš idola od osobe, stvari ili poroka, Bog više nema gdje ući, objasnila je.

Odlazak u Međugorje označila je kao prekretnicu na svom duhovnom putu. Ondje se ispovjedila kod svećenika kojeg je već poznavala, a tijekom ispovijedi doživjela je snažnu emocionalnu reakciju koju je protumačila kao Božju intervenciju. Opisala je kako je počela nekontrolirano plakati i osjetila kako iz nje izlazi neka tenzija. Nakon tog iskustva, kaže, odlučila je živjeti u skladu s predbračnom čistoćom. Zanimljivo je da je ta duhovna promjena utjecala i na njenu karijeru; razmišljala je o potpunom povlačenju s glazbene scene, a tada su joj, prema njenim riječima, počele pristizati poslovne ponude kakve je prije priželjkivala.

Što se tiče budućnosti, Grčić priželjkuje brak i majčinstvo, premda je s osamnaest zamišljala da će se udati s dvadeset i tri i do tada imati dijete – život nas uvijek iznenadi. Naglasila je da svoja uvjerenja ne želi nametati drugima niti osuđivati one koji žive drukčije, već svoje iskustvo dijeli kao osobnu priču. Bome, Albina je zaronila duboko u sebe, pitamo se tko se još usudi biti toliko iskren o svojim životnim promjenama u javnosti!