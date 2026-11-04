Anastasia i Petar: Godišnjica ljubavi koja je preživjela sve – čak i prekid!

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Pamtite ih iz 'Gospodina Savršenog', a sada su pokazali da njihova ljubav nije bila samo za kamere! Anastasia Kaleb i Petar Rašić slave prvu godišnjicu veze, i to nakon turbulentnog puta koji je uključivao tajenje, prekid i povratak. Kad pomisliš da je sve gotovo, eto ti plot twista, zar ne?

Anastasia je ovu sretnu vijest podijelila na društvenim mrežama, uz fotografiju na kojoj pozira u bijeloj haljini i kaputu, dok je Petar čvrsto grli s leđa. Slike govore više od tisuću riječi. Ispod objave je kratko i jasno poručila: „Plot twist: it's been a year (prošla je godina dana)”. Ma bravo, mi obožavamo kad romansa iz realityja postane prava!

I da ne bi bilo sumnje otkud sve kreće, objavila je i arhivsku fotku iz showa 'Gospodin Savršeni'. Na njoj se vide siluete para na terasi, iz njihove romantične posljednje noći. „Ovo je trenutak gdje smo Petar i ja započeli našu vezu”, otkrila je Anastasia, potvrđujući da je iskra planula baš tijekom te intimne večere, daleko od kamera i ostalih drama. Pa tko kaže da je sve namješteno?

Nakon što su napustili 'Gospodina Savršenog', vezu su morali držati u tajnosti, što je, budimo realni, muka živa za svakog mladog para! No, ljubavni brod im je prošao i kroz oluju — ovog su ljeta čak i prekinuli. Klasična drama. Ali ne! Ljubav je ipak pobijedila, a njih dvoje su dokaz da se isplati boriti za ono što imaš.

Sve to tajenje i pomirbe dovelo ih je do još jedne avanture. U avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ušli su kao tajni par pod nadimkom 'Savršeni'. Totalni power move, zar ne? Danas, nakon svih uspona i padova, žive zajedno u Zagrebu, što samo potvrđuje da je njihov 'plot twist' bio samo početak nečeg stvarnog. Eto, ipak ima nade za romantiku iz realityja!

Nego, koji je vaš omiljeni reality par koji je uspio izvan ekrana?