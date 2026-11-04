Senidah dolazi u Varaždin! Sprema li nam još jedan spektakl?

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Ekipa, pripremite se! Nakon što je prošlog mjeseca održala koncert u rasprodanoj zagrebačkoj Areni, naša regionalna trap-pop kraljica Senidah već ima nove planove za iduću godinu. Zabilježite datum: 6. ožujka 2027. Arena Varaždin je sljedeća stanica na njenoj glazbenoj mapi! Vrijeme je da i sjever Hrvatske doživi njen show – i to s najvećim hitovima, ali i novim stvarima!

Ma, iskreno, tko bi joj to mogao zamjeriti? Žena grmi na sceni već godinama! Iza nje je niz spektakularnih koncerata, tisuće fanova koji vrište na spomen 'Slađane', a rasprodana Arena Zagreb je samo dokaz da je ova priča daleko od kraja. Tijekom ove, 2026. godine, obišla je doslovno cijelu regiju – Podgorica, Skoplje, Niš, Sarajevo, Zenica… Rasprodana Arena Zagreb samo je jedna od potvrda njezine popularnosti.

Njen glazbeni miks je nešto posebno, priznajmo! Tko bi rekao da se trap, pop, R&B, hip-hop i soul mogu tako dobro sljubiti s balkanskim zvukom? Ali Senidah je to uspjela, i to tako da njen sound prepoznaš već u prvim taktovima, bilo da ti pusti 'Mišiće', 'Slađanu', 'Belo' ili 'Crno srce'. A tu su i '100%' i 'Dođi'. Sve su to hitovi koji su joj donijeli široku publiku u cijeloj regiji.

Ali Senidah nije tip koji miruje, to smo shvatili! Ona stalno čeprka po novim glazbenim smjerovima. Surađivala je s regionalnim glazbenicima poput Dine Merlina, Adija Šoše, Cobyja i Laibacha, ali ide i preko granica. Pjesma '100%' s njemačkim reperom RAF Camorom je pravi dokaz, a nedavno je izbacila i dvije nove stvari na španjolskom – 'Amor' i 'Extraños'. Žena želi osvojiti i međunarodno tržište, što da vam kažemo, samo neka juri!

Za one koji možda ne znaju, ova glazbena avantura krenula je u slovenskom bendu Muff, a onda je 2018. Senidah odlučila da je vrijeme za solo igru. Singl 'Slađana' brzo je postao regionalni hit. Albumi 'Bez Tebe', 'Za Tebe' i 'Sen i Dah' samo su učvrstili njenu poziciju na tronu regionalne scene. Etablirala se kao jedna od vodećih regionalnih glazbenica.

Dakle, Varaždin, čuješ li ovo? Vrijeme je da počneš vježbati 'Mišiće' jer nas čeka spektakl! Jesi li spreman za Senidah groznicu?