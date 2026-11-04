Ross iz "Prijatelja" napunio 60: I dalje se sjećamo jesmo li bili "na pauzi"!

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David Schwimmer, glumac kojeg će generacije pamtiti kao simpatičnog, ali vječno zbunjenog Rossa Gellera iz kultne serije "Prijatelji", 2. studenog je zakoračio u šezdesete! Šest banki, a nama se čini kao da je jučer.

Rođen u New Yorku 1966., odrastao u Los Angelesu i diplomirao kazališnu umjetnost na Sveučilištu Northwestern, David je već od školskih dana bio u glumi. Nije to bilo jučer! No, prava prekretnica, ona koja ga je vinula u zvijezde, dogodila se 1994. kad je dobio ulogu života.

Od paleontologa do odvjetnika

Uloga Rossa donijela mu je svjetsku slavu i jednostavno obilježila karijeru. S Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisom Kudrow, Mattom LeBlancom i Matthewom Perryjem postao je dio jedne od najpoznatijih TV ekipa ikad, koja je ispisala povijest televizije!

Rossova veza s Rachel Green, koju je glumila Jennifer Aniston, bila je srž serije! Njihovi prekidi i pomirenja te rasprava o tome jesu li bili na pauzi i danas su među najprepoznatljivijim trenucima serije. Za ulogu Rossa 1995. nominiran je za nagradu Emmy, a lik je glumio punih deset sezona, sve do kraja serije 2004.

Ali David nije stao na Rossu, ne, ne! Pokazao je da se super snalazi i u ozbiljnijim vodama. Glumio je kapetana Herberta Sobela u ratnoj miniseriji "Združena braća" 2001., a 2016. nas je oduševio kao odvjetnik Robert Kardashian u seriji "Američka kriminalistička priča: Narod protiv O. J. Simpsona". Za ovu ulogu dobio je još jednu nominaciju za Emmy, tako da, ekipo, ima on što pokazati i izvan Rossovog svijeta! Mlađa publika ga možda prepoznaje i po glasu žirafe Melmana iz animiranog serijala "Madagaskar".

Osim glume pred kamerama, Schwimmer se okušao i u režiji. Ne samo da je režirao čak deset epizoda "Prijatelja" – zamislite to! – već i komediju iz 2007. te dramu iz 2010.

Posljednjih je godina nastavio nizati televizijske uloge, pa je tako u drugoj sezoni jedne serije, koja je izašla 2025., utjelovio profesora botanike Anthonyja Brewera, oca blizanaca koji se nađu usred misterioznih događaja. I za tu ulogu pokupio je nominaciju za nagradu Children's & Family Emmy. Što reći, Ross je i dalje u formi!

Privatni život daleko od reflektora (ali ne skroz!)

Sjećate se priznanja iz 2021. kada su se Prijatelji ponovno okupili? David i Jennifer Aniston tada su otkrili da su tijekom prvih sezona serije bili zaljubljeni jedno u drugo! Iako su se simpatije poklopile, nikad nisu postali par – ostali su, eto, samo prijatelji, dok su Ross i Rachel imali jednu od najpoznatijih TV ljubavnih priča. Što je dobro, a što je još bolje, pitamo se?!

Što se tiče braka, David se 2010. oženio britanskom umjetnicom Zoë Buckman, a godinu kasnije dobili su preslatku kćer Cleo. Nažalost, 2017. su objavili da se razvode. No, bravo za njih, ostali su u super odnosima i, što je najvažnije, zajedno odgajaju kćer!

Poznat je po tome što svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. U jednom intervjuu početkom 2025. za AARP, naglasio je koliko mu je bitno provoditi vrijeme s kćeri i da pri odabiru projekata sve više razmišlja hoće li zbog snimanja morati napuštati New York, gdje živi. Jer tata je tata i obitelj je na prvom mjestu, zar ne?

Međutim, krajem 2025. ipak je uhvaćen! Fotografi su ga snimili u New Yorku kako se drži za ruke s Elianom Jolkovsky, s kojom su ga mediji počeli povezivati još od početka te iste godine.

Schwimmer je još 1988. bio jedan od osnivača kazališne skupine Lookingglass Theatre Company u Chicagu, a u rujnu 2026. preuzeo je i službeniju producentsku ulogu u tom kazalištu. Pravi kazališni vuk, koji ne zaboravlja odakle je krenuo!

I tako, dok David Schwimmer uživa u šezdesetim i niže nove projekte, nama će uvijek biti onaj luckasti Ross s ljubavnim problemima, opsesijom dinosaurima i rečenicom "We were on a break!"