Phoebe Bridgers opet na SNL-u: od gitare do kostura!

Zabava

Phoebe Bridgers je opet zatresla pozornicu Saturday Night Live i totalno nas oduševila, da budemo iskreni! Nije joj to prvi put, naravno. Sjećamo se svi kad je 2021. razbila gitaru na tom istom SNL-u (epski potez, složit ćete se!), a nedavno je razvalila i kao dio supergrupe Boygenius koja dominira Grammyjima. Sad je, 14. studenog, naša omiljena indie princeza ponovno stala pred kamere SNL-a, i to za još jedan nastup koji nas je ostavio bez riječi. Mislite da nas više ne može iznenaditi? E, pa prevarili ste se!

Ovog puta, Phoebe nam je servirala dvije pjesme sa svog albuma „Lost Weekend“ – i to nije bilo tek obično pjevanje. Prvo je izvela „Bobby“, a za tu je prigodu sa sobom povela cijeli prateći bend. Među njima je bila i talentirana Melina Duterte iz Jay Soma na gitari, koja je samo dodatno podigla atmosferu. Scena je bila baš onako, u njenom stilu – magična, pomalo tajanstvena, s dimom koji se zlokobno širio oko njihovih nogu. Ma, jednostavno „perfectly Phoebe“ vajb!

Ali čekajte, pravi šou je tek slijedio s pjesmom „Still Standing“. Phoebe je za ovu izvedbu odlučila nastupiti sama, u bijeloj čipkastoj haljini. Prvo je djelovalo dosta nježno i mirno, mislili smo: „Okay, ovo je baš onako, klasično Phoebe.“ I onda, kad smo najmanje očekivali, dogodio se pravi obrat! U završnom dijelu pjesme, kad je atmosfera već bila na vrhuncu, crna svjetla su se upalila i – boom! – otkrila su da Phoebe zapravo nosi kostursku šminku na licu! Koji šok! Jeste li to vidjeli? Iskreno, totalno nas je izulo iz cipela, ali na apsolutno najbolji mogući način. To je Phoebe – nikad dosadno, uvijek s nekom fora porukom: „Ispod svega slatkog, krije se nešto mnogo, mnogo cool!“

Nema sumnje, Phoebe ne spava. Već sljedeći mjesec kreće na europsku turneju kojom promovira „Lost Weekend“, tako da ako ste blizu, znate što vam je činiti! Ali to nije sve – nedavno je objavila i bombastičnu vijest da se turneja produljuje sve do 2027. godine. Da, dobro ste čuli, 2027.! To znači još puno prilika da je uhvatite uživo, pogotovo jer je dodala i hrpu novih datuma po Sjevernoj Americi. Društvo na turneji će joj praviti fenomenalni Paper Wings i njen dugogodišnji suradnik, Christian Lee Hutson. Pravi dream team, rekli bismo!

Osim što je nezaustavljiva na pozornici i stalno putuje, Phoebe je bila poprilično zaposlena i izvan glazbe. Prošlog mjeseca izbacila je live EP pjesama s novog albuma, snimljenog uživo u legendarnom Madison Square Gardenu, i to ekskluzivno za Tidal – prava poslastica za fanove. Također, pokazala je da je multitalentirana pa se okušala i kao glumica. Glumila je ulogu u filmu Lancea Oppenheima „Primetime“, za koji je čak napisala i originalnu pjesmu – znači, i soundtrack je njen! Uz to, posuđivala je glas i u kratkim filmovima od veličina kao što su My Chemical Romance i Conor Oberst. Ima li išta što ova žena ne može?

Nema sumnje, Phoebe Bridgers je prava umjetnica koja nas uvijek drži na rubu sjedala i tjera da se pitamo „što je sljedeće?“. Što mislite, hoće li na sljedećem velikom nastupu izvesti neki novi, još luđi trik koji će nas opet ostaviti bez teksta?