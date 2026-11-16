Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus: Crveni tepih, crvena haljina i gomila poznatih!

Zabava

Elizabeth Hurley (61) i Billy Ray Cyrus (65) ponovno su dokazali da su ozbiljan power couple, jer su u subotu navečer na godišnjoj Baby2Baby Gali ukrali sve poglede! Elizabeth je doslovno zasjala u žarko crvenoj haljini koja je ostavljala bez daha i potvrdila zašto je i dalje ikona stila.

Nije se libila pokazati malo kože: haljina dugih rukava imala je visoki ovratnik, dok je dekolte isticao crveni bodi prekriven složenom rebrodé čipkom, a prozirna čipkasta suknja lepršala je sve do poda. Uz to je kombinirala elegantnu srebrnu clutch torbicu, a svoju je dugu kosu nosila u glamuroznim valovima. Ruku pod ruku s rock zvijezdom Billyjem Rayem, s kojim otvoreno hodaju od travnja 2025., pozirala je za kamere s osmijehom od uha do uha. On se za ovu priliku odlučio za elegantno crno baršunasto odijelo i neizostavne pilotske naočale za pravi cool look, da se zna tko je tu rock faca.

No, par nije bio sam! Na crvenom tepihu pridružio im se i Elizabethin 24-godišnji sin, maneken Damian Hurley. Damian, kojeg Elizabeth ima s bivšim partnerom Steveom Bingom, čak se i uskladio s Billyjem Rayem u baršunastoj jakni na gumbe i ogrlici s križnim privjeskom. Damian je ranije za maminog partnera rekao da je „vrlo drag dečko kojeg obožavam“.

Inače, Elizabeth i Damian imaju vrlo blizak odnos, o čemu je glumica progovorila 2024. godine. Tada je rekla kako, iako imaju „potpuno odvojene živote“ i „privatne prostore“, čine „vrlo jak tim“. Za neke stvari su si „povjerenici“, za druge „najbolji prijatelji“, onaj kome najviše žele reći stvari. Elizabeth je rekla da nikada nije družila ni s kim tko nije pozitivno utjecao na njegov život, dodavši da su svi koje je voljela, i koje i dalje voli, Damiana uvijek voljeli jednako kao i nju.

Na gala večeri su im se pridružile brojne A-liste zvijezde koje su također željele biti viđene. Jessica Alba je očarala u maloj crnoj haljini s dubokim dekolteom, a trudna pjevačica Ciara pokazala je svoj blossoming baby bump u predivnoj prozirnoj haljini – izgleda da je prozirno bilo in! Pop zvijezda Katy Perry izgledala je predivno u haljini bez naramenica, na spoju sa svojim partnerom Justinom Trudeauom, nekoliko dana nakon što je njen bivši suprug Russell Brand osuđen na deset i pol godina zatvora. Među ostalim uzvanicima bile su i supermodel Miranda Kerr, Sofía Vergara, Demi Moore s kćerima, Paris Hilton i Kerry Washington. Prava parada zvijezda i modnih izdanja, zar ne? Tko je po vama najbolje izgledao te večeri?