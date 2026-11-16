Virgin River ide po devetu sezonu i ruši sve Netflix rekorde!

Zabava

Fanovi „Virgin Rivera“ imaju razloga za slavlje! Netflix je prošli petak objavio da omiljena serija dobiva devetu sezonu, čime će definitivno ući u povijest kao najdugovječnija originalna skriptirana serija na platformi po broju sezona. Pripremite se za još sezona priče iz Virgin Rivera.

Ova vijest stiže prije nego što je uopće krenula osma sezona. Da, dobro ste pročitali – osma sezona, koja je završila snimanje još preko ljeta, stiže tek tamo negdje 2027. godine. Znači, imamo još vremena za pripremu bingeanja, a i za nove rasprave tko je s kim i tko kome smješta.

Serija je opisana kao hit. S devet sezona prestići će sve dosadašnje Netflixove originalne skriptirane serije po broju sezona.

Jeste li vi tim #VirginRiver do kraja?