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Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene: neki su dobili i naše državljanstvo

Mandy Mandopoulos · 07. studenoga 2026.
Pexels

Znaš li da svijetom hoda ekipa superzvijezda s hrvatskim genima? Nismo ni mi znali da ih je toliko! Od megapopularne pjevačice Lorde, pa sve do nekih holivudskih glumaca i sportskih milijunaša, Hrvatska je ostavila svoj trag i van svojih granica.

Neki od njih su, ponosni na svoje porijeklo, odlučili posjetiti Lijepu našu i istražiti odakle su im preci. Neki su dobili i hrvatsko državljanstvo. Totalno cool, zar ne?

S informacijama iz javnih izvora, Wikipedije, YouTubea, Instagrama i TikToka.