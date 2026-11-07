Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene: neki su dobili i naše državljanstvo

Poznati

Znaš li da svijetom hoda ekipa superzvijezda s hrvatskim genima? Nismo ni mi znali da ih je toliko! Od megapopularne pjevačice Lorde, pa sve do nekih holivudskih glumaca i sportskih milijunaša, Hrvatska je ostavila svoj trag i van svojih granica.

Neki od njih su, ponosni na svoje porijeklo, odlučili posjetiti Lijepu našu i istražiti odakle su im preci. Neki su dobili i hrvatsko državljanstvo. Totalno cool, zar ne?