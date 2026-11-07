Sharon Stone i Salma Hayek ponovno oduševile: Godine su stvarno samo broj!

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Salma Hayek i Sharon Stone ponovno su pomrsile račune svima koji misle da je glamur rezerviran samo za mlađe generacije, oduševivši prisutne na dodjeli nagrada 'Women in Film Honors'. Ove dvije legende, meksičko-američka glumica i producentica Salma Hayek te američka glumica i supermodel Sharon Stone, pokazale su da su godine zaista samo broj kad je u pitanju stil i karizma.

Iako je, prema naslovu, Sharon Stone navršila šezdeset osam, a Salma Hayek šezdeset godina, to ih nije spriječilo da zrače poput holivudskih diva u punom sjaju. Prema izvoru, prisutne su oduševile, a mi se ne možemo ne složiti – izgledaju apsolutno brutalno! Ne znamo jesu li pokupile kakvu tajnu iz Fontane mladosti, ali što god da rade, funkcionira savršeno.

Njihov nastup na dodjeli pokazao je da pravi sjaj i elegancija nemaju rok trajanja. Je li ovo dokaz da se pravi 'it' faktor samo nadograđuje s godinama?