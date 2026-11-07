Jesenja špica u Zagrebu: Tko je iskoristio subotu za modni đir?

Poznati

Špica je, kao i obično, bila glavno mjesto za viđenje i druženje u Zagrebu. Ove subote, čini se, svi su htjeli biti viđeni! Mnogi poznati iskoristili su dan da prošeću po centru grada. Nije tajna da je to idealna prilika da se vidi i bude viđen, a naši poznati to očito znaju najbolje.

Fokus je bio na jesenskim modnim kombinacijama. Svi su jedva čekali da vide tko će isfurati najbolji look za ovu jesen. Dok su neki možda samo uživali u šetnji, drugi su sigurno planirali svoje outfite kako bi privukli pažnju. Uvijek je zanimljivo pratiti što se nosi i kako se naša scena uklapa u trendove.

Je li bilo modnih promašaja ili samo čistih pogodaka? To prepuštamo vama da procijenite kada vidite fotke. Ali jedno je sigurno: subota na zagrebačkoj špici nikad ne razočara kad je riječ o pokazivanju stila. Tko je vama bio modni pobjednik ove subote?