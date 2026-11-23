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U nedjelju navečer Zagreb je bio poprište pravog glazbenog slavlja! Vanessa Mioč, jedna od najistaknutijih mladih izvođačica suvremene kršćanske glazbe, imala je svoj prvi veliki samostalni koncert. I to kakav! Njezin show pod nazivom 'Vjerujem' rasprodao je zagrebačko Kino Studentskog centra do zadnjeg mjesta, što samo pokazuje koliko je publika željno iščekivala ovaj nastup.

Očito je da Vanessa ima ono 'nešto' što privlači fanove, jer 'sold out' za prvi veliki solo koncert nije mala stvar, dapače, to je ogroman uspjeh! Čak je i popularni mladi pjevač Jakov Jozinović došao pružiti podršku iz publike, što je super poticaj za mladu zvijezdu. Uvijek je gušt vidjeti kad se kolege međusobno bodre, zar ne mislite?