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Nekadašnja polufinalistica „The Voicea” Elena Stella otvorila je dušu o svojoj glazbenoj karijeri i privatnom životu. Iako ju je šira javnost upoznala kroz televizijski show, njezin glazbeni put nakon natjecanja krenuo je u prilično neočekivanom smjeru – umjesto komercijalnog popa, posvetila se jazzu, autorskom stvaralaštvu i glazbi koja joj daje potpunu slobodu izražavanja.

Rezultat tog hrabrog zaokreta je njezin debitantski album „Mačak u vreći”, koji je izbacila u suradnji s pijanistom, skladateljem i aranžerom Antom Jeličićem. Album donosi osam pjesama, od kojih je sedam autorskih, a kao bonus tu je i jazz obrada pjesme „Kuća pored mora” Arsena Dedića. Zanimljivo je da album spaja suvremeni jazz s tekstovima na hrvatskom jeziku, kroz koje Elena istražuje emocije, odnose i preispitivanja. Nakon singla „Manevar”, predstavila je i pjesmu „Ti”, koja priča o životnim vrijednostima i ljudima koji nas oblikuju.

Nećakinja kao inspiracija za naslov albuma

Iako je album plod dugogodišnje suradnje, ime „Mačak u vreći” dobio je tek nakon prvih koncerata. Elena je otkrila da je publika super reagirala baš na tu pjesmu, ali ključnu ulogu u odabiru imala je njezina nećakinja Sofija. Evo, ovo je priča za anale!

Dok smo radili na albumu, puštala sam demo-snimke u nastajanju svojoj tada osmogodišnjoj nećakinji Sofiji. Od svih pjesama upravo je na ‘Mačka u vreći’ najviše reagirala i rekla mi da joj se sviđa. Njezina reakcija u velikoj je mjeri utjecala na odluku da album ponese upravo taj naziv, prisjetila se glazbenica. Dodala je i kako joj se svidjela višeznačnost fraze „mačak u vreći”, koja savršeno opisuje znatiželju i neizvjesnost koje su važan dio njezina stvaralaštva.

Novi singl „Ti” posebno se bavi pitanjem koliko sami utječemo na svoju stvarnost. Elena je razvila tekst iz početne ideje Ante Jeličića, naglašavajući da se svi kad-tad nađemo u situacijama kad moramo preispitati odluke i prioritete. Često zaboravljamo koliko na nas utječu ljudi kojima dajemo prostor u svom životu, ali i način na koji razmišljamo. Upravo je svjestan odabir jedna od glavnih ideja ove pjesme, objašnjava.

Bez kompromisa: autorska sloboda i kritika medija

Elena i Ante Jeličić su svoj kreativni proces brusili zajedničkim radom, razmjenjujući ideje i tražeći najbolja rješenja. Elena naglašava da hrvatski jezik ima ogroman ritmički i poetski potencijal, pa nema razloga da ne bude prisutan u suvremenom jazzu. Konačno, netko to kaže naglas!

Što se tiče „The Voicea”, kaže da je to bilo intenzivno iskustvo, ali samo jedna etapa u njezinu razvoju, ne i nešto što je trebalo odrediti budućnost. Odbila je komercijalne ponude, jer je željela razvijati vlastiti autorski izričaj. Mislim da prilike treba procjenjivati prema tome koliko se uklapaju u ono što želiš raditi, a ne samo prema tome koliko su privlačne na prvi pogled, istaknula je. Njezin stav je jasan: glazba ne bi trebala biti pogađanje tuđeg ukusa, već osobna potreba za istraživanjem i izražavanjem.

Ipak, nije joj lako. Elena ne skriva nezadovoljstvo stanjem na domaćoj sceni, posebno se obrušivši na medije i radijske postaje. Graditi karijeru izvan mainstreama zahtjevnije je, osobito u maloj sredini poput naše, u kojoj su se mediji toliko formatirali da su ozbiljno narušili položaj glazbe i glazbenika. Radioeter, ne svi, čast iznimkama, preplavljen je jednom te istom pjesmom. Glazbeni urednici odlučuju što će se slušati, pritom hermetički zatvarajući i najmanju mogućnost da se u eteru čuje nešto izvan zadanih okvira, kritična je Elena. Ma daj, kao da mi ne znamo što se pušta stalno u krug! Smatra da je nestalo opće radoznalosti i entuzijazma za otkrivanje nove glazbe, kao i solidarnosti među glazbenicima. Pritom se zaboravlja da bi radio trebao biti prozor u svijet glazbe za svoje slušatelje, a ne njegov filter, dodaje. Istina živa! Privatni život i emocije su joj, kaže, često inspiracija za pjesme, ali ne nužno autobiografske. Pjesme joj služe da mislima i osjećajima da strukturu i podijeli ih s drugima, ali bez doslovnog objašnjavanja svakog iskustva. Nadamo se da će ovaj 'Mačak u vreći' pronaći put do šire publike i otvoriti neka vrata u radijskom eteru. Pa tko voli, nek' izvoli!