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Nakon što je prvi put stala pred oltar 2015., doktorica stomatologije Natalija Prica, koju javnost pamti i kao bivšu Miss Universe Hrvatske, ponovno je rekla sudbonosno 'da'. Njezin novi suprug je Nikša Ružman, a ona je radosnu vijest potvrdila na Facebooku.

Prije ovog braka, Natalija je bila udana za liječnika, no taj je brak potrajao pet godina, nakon čega se par razveo. Iako o prekidu nije opširno govorila, priznala je da joj je bilo teško donijeti odluku o kraju veze. Ipak, unatoč svemu, nije izgubila vjeru u ljubav, što nam je sad i pokazala!

Početkom prošle godine potvrdila je medijima da je sretno zaljubljena, a jednom je prilikom u intervjuu za Story otkrila i kakvog muškarca priželjkuje: „Iskrenog, ambicioznog i vrijednog“. Izgleda da je Nikša ispunio sve kriterije! Osim ljubavi, tada je spomenula i želju za majčinstvom, nadajući se da će jednog dana ostvariti tu, kako je rekla za In Magazin, „jednu od najljepših životnih uloga“.

Natalija Prica javnosti je poznata i kao bliska suradnica pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Bila je zastupnica u Gradskoj skupštini Zagreba te članica stranke Bandić Milan 365. Nakon Bandićeve smrti 2021. godine, suočila se s popriličnim medijskim pritiskom i raznim nagađanjima, no te je tvrdnje odlučno odbacila, ističući da je njihova suradnja bila isključivo političke prirode.

U tom je turbulentnom periodu ostala fokusirana na svoje obveze: „Posvetila sam se u tom trenutku pisanju doktorata i polaganju specijalističkog ispita.“ Dodala je i kako se nije htjela opterećivati komentarima, jer „Uvijek ima komentara, i pozitivnih i negativnih.“ To je pravi stav, zar ne? Bitno da je ona sad sretna i zaljubljena. Mi jedva čekamo vidjeti hoće li se uskoro ostvariti i ona želja o majčinstvu!