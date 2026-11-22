Poznati

HRT-ova emisija 'Ponovno zajedno' napravila je pravu pomutnju i poslala nas na nostalgično putovanje! U emisiji su prikazali arhivske snimke naših omiljenih lovaca iz 'Potjere'. Da, dobro ste čuli: Mladen, Krešo, Dean i Morana, koje obožavamo gledati kako 'mlate' natjecatelje, ovaj put su bili u potpuno drugačijoj ulozi.

Zamislite šok: umjesto da postavljaju pitanja i čekaju odgovor, oni su sami bili natjecatelji u tada popularnim kvizovima. To je totalni preokret! Navikli smo da su nepobjedivi strojevi za znanje, a kad ono, i oni su nekad bili samo 'obični' natjecatelji. Bilo je baš super vidjeti ih u tom izdanju, malo podsjetnik da su i naši kviz masteri imali svoje početke.

Moramo priznati, baš smo se nasmijali! Te snimke su nas podsjetile da i najveći mozgovi u Hrvatskoj, prije nego što su postali strah i trepet 'Potjere', su morali proći svoje kvizaške bitke. Kakva transformacija! Je li vam to promijenilo sliku o njima? Ili ste ih odmah prepoznali na prvu?