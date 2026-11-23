Poznati

Severina je objavila novi video na svom Instagram profilu i izazvala kaos – ali onaj slatki! Pjevačica je pozvala svoje vjerne fanove da joj pomognu s jednim, priznajmo, gotovo nemogućim zadatkom: odabrati pjesme za nadolazeći koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 15. prosinca. I ne, nije tražila da predlažu što žele čuti, nego da joj pomognu s nečim puno težim.

Naime, kako je Severina otkrila u videu dugačkom šest i pol minuta, ukućani je neprestano ispituju što će pjevati, pa je odlučila uključiti publiku. Čitala je komentare s prošlog puta u kojima su joj fanovi pisali koje pjesme, koje inače ne pjeva, žele čuti u Areni Zagreb. Da bi njih ubacila, morala bi izbaciti neke koje inače pjeva, pa pita koje od "standardnih" pjesama da izbaci. Inače bi koncert trajao između tri i šest sati, ovisno koliko "svojih", a koliko "fanovskih" pjesama ubaci na repertoar.

Severina se u videu pojavila u opuštenom kućnom izdanju, odjevena u crno, s naočalama i mobitelom u rukama, smještena u fotelji. I da, neke su je stvari posebno nasmijale. Recimo, kad je netko predložio pjesmu "Broš" iz 2004. godine. Sudeći prema njezinoj reakciji, pjesma je povezana s misterioznom osobom.

Našalila se da fanovi, da znaju tko joj je poklonio broš s natpisom "recuerdo", ne bi tražili tu pjesmu.

Nakon "Broša" netko je predložio pjesmu "Čovjek kojeg volim", na što je Severina odmah upitala na koga da misli dok je pjeva. Prijateljica joj je rekla da bi se mogla zaljubiti do Arene, a Severina je odgovorila da joj je to još samo falilo.

Kako su se prijedlozi samo nizali, postajalo je jasno da ovaj "repertoarski kaos" neće biti lako riješiti. Osvrnula se i na pjesme "Daj mi, daj" i "Kamen oko vrata", rekavši da njihovi naslovi opisuju situaciju jer bi koncert trajao šest sati ako otpjeva sve predložene pjesme.

Za kraj je kroz smijeh zamislila kako zaključava dvoranu i ne pušta publiku van, dok ljudi mole da idu kući, a ona i dalje pjeva. Što mislite, hoće li Severina uspjeti smanjiti repertoar ili ćemo ipak dobiti maratonski koncert?