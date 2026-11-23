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Zaboravite na dresove, šalove i kape – glavna zvijezda 14. kola SuperSport HNL-a i utakmice Dinama i Istre 1961 u nedjelju na Maksimiru bila je, vjerovali ili ne, – kabanica! Kišobran je bio passé, a tribine su se pretvorile u pravi modni editorijal. Od klasičnih tamnih modela do vibrantnih plavih, bijelih, žutih, pa čak i totalno prozirnih ili trendi pinky varijanti, Maksimir je bio preplavljen bojama koje su prkosile sivom, oblačnom nedjeljnom popodnevu.

Neki su se fanovi totalno umotali u svoje plastične kreacije, kao da su se pripremali za preživljavanje apokalipse. Drugi su, pak, pokazali malo više stila, kombinirajući kabanice s cool kapama i šalovima, dajući im osobni pečat. Ali jedno je sigurno: ni kap kiše nije im pokvarila zabavu. Fotografi su zabilježili brojne nasmijane face i osmijehe i poziranje unatoč kiši!

I da, igrala se tu i neka tekma. Bilo je to 14. kolo SuperSport HNL-a, a Dinamo je utakmicu dočekao s novim trenerom Jerko Leko imao prvi nastup pred domaćom publikom na Maksimiru. No, budimo realni, pogledi su bili uprti u – kabanice! Jesu li one novi modni krik s tribina ili samo praktično rješenje za ovakve 'mokre' dane? Što mislite, hoće li se 'kabanica-look' zadržati?