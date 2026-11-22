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Iva Todorić, kći Ivice Todorića, već je uhvatila božićni duh i izgleda da ga živi punim plućima. Dok većina nas tek razmišlja o tome gdje ćemo uopće kupiti jelku, a kamoli je okititi, Iva je već duboko u blagdanskim pripremama. I, naravno, kod nje to nije nikakva obična priča s lampicama i kuglicama. Ma kakvi! Iva se pohvalila snimkama kako kiti bor u društvu – pazite sad – pravog pravcatog srndaća! Da, dobro ste čuli, srndać Bambi bezbrižno i slobodno šeta po njenom raskošnom obiteljskom domu. Ne samo da šeta, već se i mazi s Ivom i 'pomaže' joj oko kićenja, što je prizor koji definitivno nije nešto što viđamo svaki dan. Luksuzni život nekima doista izgleda kao iz bajke. Dok mi jedva čekamo vikend da se bacimo na lampice i ukrase, Iva je, eto, već u punom božićnom pogonu, s VIP gostom. Tko bi rekao da je srndać novi must-have božićni modni dodatak? Jel i vama ova scena zvuči kao nešto ravno iz Disneyjevog filma, ili je ovo ipak malo previše?