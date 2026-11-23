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Ella Dvornik, čije peripetije oko razvoda s Charlesom Pearceom pratimo već neko vrijeme, otvorila je dušu i otkrila detalje koji su dosad bili skriveni od javnosti. Razvod, koji se vuče već četvrtu godinu, donio je brojne izazove, a ona je za Story objasnila što se zapravo događalo iza zatvorenih vrata i zašto je izgledalo kao da je djecu prepustila ocu. Njezina priča baca novo svjetlo na cijeli proces i pokazuje da vanjski dojam često može biti potpuno pogrešan.

Ella Dvornik, influencerica, s Charlesom Pearceom vjenčala se u veljači 2019. u Las Vegasu, a vezu su započeli prije više od deset godina. Brakorazvodni postupak pokrenuli su 2022. godine. Razlaz je službeno potvrdila u kolovozu 2023. godine, a čini se da drama još uvijek traje.

Počelo je s preporukom Centra

Kako je Ella otkrila, cijela zavrzlama s boravkom djece počela je intervencijom Centra za socijalnu skrb. Oni su, zbog dobrobiti djece, zaključili da je najbolje da roditelji više ne žive pod istim krovom i da se fizički razdvoje. Njezina glavna misija bila je da djeca prožive što manje stresa i da im se rutina što manje mijenja. „Željela sam da se ne sele svaki tjedan dok traje proces, nego da se selimo mi,“ izjavila je Ella, . Budući da Charles u tom trenutku „nije imao kamo otići, odnosno nije želio otići“, Ella je pristala da se ona makne iz kuće tijekom njegovih sedam dana s djecom. Htjela je surađivati i smiriti situaciju, no, kako kaže, nije dobila istu razinu suradnje zauzvrat.

Život na relaciji Zagreb-Bale

Ona tvrdi da se on nije maknuo iz kuće ni tijekom njezinih sedam dana. Charles je odlučio ostati u kući i tijekom Ellinih tjedana, a kako ga zakonski nije bilo moguće jednostavno iseliti iz nekretnine, situacija je postala prilično komplicirana. Prema njezinim riječima, on je ondje stalno boravio s djecom, a ona je živjela na dvije lokacije. To je stvorilo pogrešan dojam u javnosti: „Ljudima je izvana izgledalo kao da su djeca ostala s njim, a ja otišla svojim putem. To jednostavno nije bila istina,“ naglasila je. Bitno je napomenuti da, suprotno percepciji, nikada nije postojala odluka kojom je on dobio skrbništvo nad djecom. Imali su privremenu mjeru prema kojoj su djeca sedam dana kod jednog, sedam dana kod drugog roditelja, a službena adresa djece bila je prijavljena u Balama.

Konačna presuda i ogromni troškovi

Srećom, nedavnom presudom odlučeno je da djeca žive s Ellom u Zagrebu, iako ta presuda još uvijek nije pravomoćna. Ipak, to ne znači kraj putovanjima. Influencerica i dalje, kako sama kaže, putuje svaki drugi tjedan iz Zagreba u Bale, što joj donosi ogromne troškove i ozbiljno otežava poslovne obveze. „Tih sedam dana praktički ne mogu raditi. Propustila sam bezbroj poslovnih događaja, sastanaka i prilika jer su se održavali upravo u tjednima kada sam bila u Istri,“ požalila se Ella, jasno dajući do znanja da cijela situacija ima ogroman utjecaj na njezin život i karijeru. Ipak, mnogo je toga odlučila zadržati za sebe jer ne želi da njezina djeca jednog dana čitaju bolne pojedinosti o roditeljima. Unatoč svemu, Ella kaže da joj je sada u životu bolje nego ikada, te da ima osjećaj da će biti još bolje. „Nevjerojatno puno toga sam prešutjela. Bila sam tiha i strpljiva, ne zato što nisam imala što reći, nego zato što smatram da te informacije nikome ne bi donijele ništa dobro,“ zaključila je Ella.