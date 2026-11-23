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Maja Šuput je opet uspjela pomaknuti granice glamura, ili barem količine perja na jednoj osobi! Naša omiljena pjevačica, poznata po svojim scenskim izdanjima koja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, pojavila se u raskošnom izdanju.

Ovoga puta, Maja je odabrala čisto bijelu kombinaciju, ali ne bilo kakvu. Bila je to kombinacija koja je vrištala „diva“ sa svih strana, a glavni akter bilo je, naravno, perje! Kao da je upravo sišla s nekog modnog editorijala za „Kraljicu glamura“, samo što je ovo bila stvarnost, Majina stvarnost!

I kao da samo perje nije dovoljno za potpuni spektakl, Maja se dodatno okitila. Oko vrata je visila raskošna ogrlica od bisera koja je plijenila poglede, a na glavu je ponosno stavila krunu. Da, krunu! Jer ako nisi kraljica s krunom, jesi li uopće Maja Šuput? Uz sve to, nije zaboravila ni na detalje – ukrasila je i trepavice.

Naravno, uz nju je bio njezin stilist Marko Grubnić. Maja je nakon toga pozirala s njim. Je li ovo bio 'too much' ili 'just right' za Šuputicu? Ovisi koga pitaš, ali jedno je sigurno – Maja je opet uspjela biti u centru pažnje.

Pa što reći, Maja nikad ne razočara kad je riječ o drami i glamuru. Bijelo perje, biseri, kruna... sve je tu. Samo nam recite, jeste li vi za ovakav „all-in“ stil ili ipak preferirate nešto decentnije?