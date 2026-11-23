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Nema mira za TV fanove jer je deveta epizoda 'Supertalenta' odradila svoje! I to, vjerujte nam, u stilu. Kao i obično, bilo je tu svega, ali baš svega. Gledatelji su u nedjelju navečer mogli uživati u spektaklu koji je žiri ostavio u čudu, pa i bez teksta u nekim trenucima. Znate ono kad ti vilica padne do poda od iznenađenja? E, pa tako je nekima sigurno bilo.

Ali, da ne bi sve bilo preozbiljno, bilo je tu i materijala za poštenu dozu smijeha. Neki su nastupi žiri dobro nasmijali. Uglavnom, miks emocija je bio na vrhuncu, a zlatni gumb je na kraju ipak pao.

I naravno, 'pao' je i taj famozni zlatni gumb! Uvijek je napeto vidjeti tko će ga dobiti. Mislite li da je zaslužio/la?