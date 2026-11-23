Poznati

Ashley Colburn, američka producentica i novinarka, poznata po svojim nagradama Emmy i strastvenoj ljubavi prema Hrvatskoj, s kojom je povezuje i život u Istri, pokrenula je novi, presladak projekt – animirani serijal „The World with Miss Ashley”. Kroz ovaj serijal, namijenjen najmlađima, Ashley želi djeci predstaviti različite kulture, zemlje i običaje diljem svijeta. Prva epizoda vodi nas u Afriku, a ono što je posebno cool jest da su u projektu sudjelovali i hrvatski kreativci, uključujući pjevača Bojana Jambrošića i glazbenika Jana Cvetkovića.

Novi projekt za najmlađe, s hrvatskim potpisom

Iako je Ashley iza sebe imala zavidnu međunarodnu televizijsku karijeru s putopisnim emisijama za odrasle, ovoga je puta odlučila promijeniti smjer. Inspiracija? Vlastito majčinsko iskustvo i želja da najmlađima približi svijet. Sama kaže da je gledala dječje emisije s nećacima i nećakinjama i shvatila da je doista postoji potreba za više dječjih emisija. Plus, tko ne bi želio imati potpunu kontrolu nad sadržajem koji gledaju klinci? Ideja se razvijala godinama, čekajući svoj trenutak, a sada je serijal napokon ugledao svjetlo dana.

Prva epizoda posvećena je Africi, a izbor nije bio slučajan. Ashley jednostavno obožava pjesmu o Africi i misli da je jako zarazna. Njezin sin obožava životinje, a uz to, ona i suprug proveli su medeni mjesec upravo na tom kontinentu. Logično, zar ne?

Suradnja s Bojanom Jambrošićem

Ashley i Bojan Jambrošić poznaju se još od 2019., kad su zajedno pjevali u showu „Zvijezde pjevaju”, a nastupili su i na Dori 2021. Njihovo prijateljstvo traje i danas, što je super. Bojan je u novom serijalu sudjelovao u animaciji i posudio glas nekim likovima, dok je Jan Cvetković skladao melodije svih pjesama. Ashley se prisjeća „Zvijezde pjevaju” kao jednog od najboljih iskustava u životu i kaže da su se Bojan i ona „jako dobro zabavljali”. Ma, tko to ne bi ponovio?

Hrvatska: druga domovina (i u krvi!)

Ashleyna ljubav prema Hrvatskoj je legendarna. Prvi put je stigla 2009. godine, a koliko se zaljubila, govori činjenica da je nekoliko godina živjela u istarskoj Brtonigli. S obitelji sada živi u Kaliforniji, ali Hrvatska joj nedostaje baš svakoga dana! Čak razmišljaju o povratku, iako suprugova karijera konjskog veterinara donosi neke izazove zbog razlika u veterinarstvu između SAD-a i Hrvatske. No, plan je jasan: dolaziti jednom ili dvaput godišnje, pa tko zna, možda se i vrate. Drže sve opcije otvorenima, a mi navijamo da uspiju!

Što joj najviše nedostaje? Nisu to samo prirodne ljepote. Ashley obožava hrvatski „način života”: duge kave, čaša vina koja se pretvori u cijelu bocu, mogućnost da se svugdje može pješice i činjenicu da se zemlja tako brzo obiđe, od planina do mora. I naravno, ljudi! Što se hrane tiče, trudi se sama kuhati, ali priznaje da se ništa ne može usporediti s domaćim jelima. A kruh? U SAD-u ne možete pronaći kruh kakav je u Hrvatskoj, ističe. Amen, sestro!

Zanimljivo je da i njezin suprug ima hrvatske korijene – prabaka mu je rođena u Zagrebu. Ashley se našalila da suprugu se Hrvatska sviđa i zato što je ona može voditi; on vjeruje njezinim odlukama o tome gdje jesti. Pa, kad se radi o hrani, nema mjesta kompromisima!

Ashley je iza sebe ostavila i brojne putopisne projekte poput „WOW Croatia!”, za koji je osvojila Emmyja i Zlatnu penkalu, te „TAKEOFF with Ashley Colburn” i „Wonders”. Ipak, čini se da je nova uloga mame-producentice za najmlađe zanimljiv novi korak. Tko zna, možda se njezina djeca jednog dana vrate u domovinu prabake svog tate i mamine ljubavi? Nama bi bilo super vidjeti je ponovno, ali do tada, barem možemo pratiti njezine pustolovine na ekranu. Je l’ se slažete da nam treba „All-Star” sezona „Zvijezde pjevaju” s Ashley i Bojanom?