Poznati

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2026., Antea Mršić, priredila je pravi show predstavljanjem svog nacionalnog kostima u Portoriku! Zaboravite klasične narodne nošnje; Antea je oduševila u "Dalmatinki", bijeloj haljini izrađenoj od preko dvjesto heklanih tabletića – da, dobro ste pročitali, onih istih što su nam nekad krasili stolove i komode kod baka diljem Hrvatske. Koji totalni retro i genijalan potez!

Miss Universe je godišnji međunarodni izbor ljepote. Naša Antea Mršić, sportska nada i djevojka sa stavom, ponosno nas tamo predstavlja, a nacionalni kostim je predstavila 21. studenoga u San Juanu.

Nacionalni kostim kao vremeplov?

Ta "Dalmatinka" je, iskreno, totalni hit! Inspiracija za ovu unikatnu kreaciju dolazi iz duboko ukorijenjene hrvatske tradicije ručnog rada i čipkarstva. Haljina je dugačka, savršeno prati liniju tijela i sastavljena je od bezbroj kukičanih uzoraka različitih veličina i oblika. Gornji dio krase veliki cvjetni motivi, dok se na donjem dijelu izmjenjuju sitniji i krupniji čipkasti detalji, stvarajući bogatu teksturu. Uz to, ima visoki ovratnik koji se veže oko vrata i, za dodatak drame, potpuno otvorena leđa! Antea je cijeli look podigla s ogromnim visećim naušnicama, narukvicama i kosom podignutom u visoki rep. Voditeljica je objasnila da su inspiracija za kostim hrvatska tradicija čipkarstva i tekstilnog rukotvorstva, čije tehnike i uzorci odražavaju bogatstvo regionalnih kultura. Moramo priznati, nismo mislili da ćemo heklane tabletiće ikad vidjeti na ovakvoj svjetskoj pozornici, ali evo ga – i to kakav comeback!

Iza kulisa: Kako je nastala "Dalmatinka"?

Iza ove genijalne ideje i totalno originalne kreacije stoji mlada hrvatska dizajnerica Antonija Bucić. Ova kreativka, rodom iz Selina podno Velebita, sada živi i radi u vibrantnom Zagrebu, ali očito je da su joj dalmatinski korijeni i uspomene na obiteljski dom snažna inspiracija. Antonija je u razgovoru otkrila kako je izazov bio velik: svaki od dvjesto tabletića bio je totalno drukčiji – po obliku, veličini, pa čak i uzorku. Trebalo je pronaći čarobnu formulu kako ih sve spojiti u jednu harmoničnu, nosivu cjelinu. Dizajnerica ih je prvo sve oprala i ispeglala, a onda je počelo pravo majstorstvo raspoređivanja i kombiniranja.

Ono što je posebno fora, najupečatljiviji detalj na gornjem dijelu kreacije, onaj koji podsjeća na morsku školjku, nastao je sasvim slučajno! Antonija je ispričala da nikako nije uspijevala dobiti zamišljeni oblik dok nije uzela jedan tabletić i počela ga oblikovati na krojačkoj lutki. Iako se ta "školjka" savršeno uklopila u cijelu dalmatinsku priču, dizajnerica ju nije ni u snu unaprijed planirala. Eto, to je, dame i gospodo, dokaz da najbolja umjetnost često nastaje spontano!

Od bakinih polica do svjetske pozornice

Antonija Bucić, sa svojim modnim brendom SUR MER, pravi je genijalac u spajanju suvremene mode s tradicionalnim materijalima. Osim haljine od tabletića, već je prije pokazala svoju kreativnost pretvarajući stare kućne zavjese u moderne čipkane hlače. Mašta joj, doslovno, radi sto na sat!

"Dalmatinka" je izazvala pravu pomutnju i prije Miss Universe nastupa. Video njenog nastanka, objavljen početkom studenoga, skupio je nevjerojatnih skoro dva milijuna pregleda na društvenim mrežama! Antonija je bila posebno dirnuta porukama ljudi koji su se javljali, prepoznajući u haljini dio vlastitog djetinjstva i prisjećajući se svojih baka i majki koje su s ljubavlju izrađivale takve ukrase. Neki su joj čak počeli slati svoje stare heklane radove iz svih dijelova regije! Ovo nije samo haljina, ovo je totalni vremeplov uspomena i emotivni povratak u prošlost!

Odabir "Dalmatinke" ima i duboko simbolično značenje. Hrvatska ima bogatu tradiciju čipkarstva, a naše čuvene čipke iz Lepoglave, Paga i Hvara su od 2009. godine čak i na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iako je Anteina haljina moderna modna interpretacija, a ne tradicionalna narodna nošnja, njenim predstavljanjem stari ručni radovi dobili su super cool novu ulogu – i to na svjetskoj sceni!

A tko je Antea Mršić iza te heklane ljepotice? Rođena Zagrepčanka, 24 godine, i kći je poznatog bivšeg košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića te Velinde Ljubičić. Zbog očeve sportske karijere, Antea je cijelo djetinjstvo provela kao prava globetrotterica, živeći u Kanadi, Španjolskoj, Grčkoj i Italiji. Nije ni čudo što je sport važan dio njenog života – aktivno trenira, trči i igra odbojku, a diplome je stekla iz menadžmenta sporta. Titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je 25. svibnja ove godine, a već je tada jasno dala do znanja da želi iskoristiti svoju platformu za nešto više: promicanje sporta među djecom i mladima, pogotovo onima koji nemaju jednake mogućnosti. Vjeruje da sport zaista može pozitivno utjecati na njihov razvoj i samopouzdanje. Finale Miss Universe 2026. održat će se 24. studenoga u San Juanu u Portoriku.

Tko bi rekao da će bakini heklani tabletići postati svjetski modni hit? Je li "Dalmatinka" vaš favorit za krunu ili ipak volite nešto klasičnije?