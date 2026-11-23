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Marko Kutlić, kojeg znamo kao bivšeg frontmena 'Pravila igre' i kasnije solo izvođača, progovorio je o povratku na glazbenu scenu nakon što je proživio velike životne promjene. Sjećate se kad je u jednom trenutku odlučio prodati gotovo sve što je imao i otišao na putovanje kombijem po Europi, nastupajući na ulicama talijanskih gradova? Taj njegov iznenadni nestanak itekako je izazvao buru reakcija, a sada je otkrio i zašto je to napravio.

U razgovoru za Hype TV, Marko je iskreno priznao da u to vrijeme nije bio zadovoljan ni suradnicima, ali ni samim sobom. Nisam bio baš zadovoljan u tom trenutku s tim gdje sam se nalazio. Nisam bio zadovoljan s ljudima koji su bili oko mene u smislu da nismo titrali na istim frekvencijama, nismo se borili za isto. Ali možda je najbitnije od svega bilo to što ja nisam ni sam znao sa sobom što bih ja htio u tom trenutku, ispričao je. Mnogi su mu tada prognozirali propast i govorili da je pogriješio, ali on danas stoji iza svojih odluka. Mnogi govore kao, gledaj ovog Kutlića, kako sve krivo. Ja ne mislim da sam sve krivo. Ja mislim da sam ja baš kako treba, poručio je pjevač.

Nakon povratka, Marko je shvatio koliko mu zapravo znači podrška publike. Zadovoljan sam i zahvalan na svemu što mi se dogodilo ove godine i načinu na koji su me ljudi primili nazad. Mnogi su mi prognozirali propast, ali moji ljudi su ipak rekli da neću propasti ja, objasnio je, .

Marko je otvoreno govorio i o važnosti vjere u svom životu. Voli pjevati duhovne pjesme, ali ističe da ne želi da ga se zbog toga gleda kao nekoga bez mana. Volim pjevati duhovne pjesme i mislim da je vjera jako bitna stvar u životu svakog čovjeka. Ali prije svega ja za sebe uvijek kažem da sam ja grešnik. Ja sam prije svega grešnik, veliki, a tek onda poslije toga sam sve drugo, naglasio je. Dotaknuo se i tragičnih događaja koji su posljednjih dana potresli javnost, otkrivši da ga je posebno pogodilo čitanje objava obitelji stradalih, među kojima je spomenuo i obitelj Kristiana Josipa Periša.

A što nas čeka od novih glazbenih projekata? Marko je snimio duet s Tonijem Cetinskim, a pjesma bi trebala izaći u siječnju. Baš nas zanima hoće li to biti hit koji ćemo vrtjeti na repeat ili pak nešto što ćemo preskočiti?