U2 se vratio s 'Carnaval de Luz': Nema smrti za rock legende, ali ima (nekih) cringe tekstova?

Zabava

Osam pjesama u novi album U2-a, i evo ga: onaj prepoznatljivi, srebrnasti zvuk električne gitare The Edgea, koji odzvanja u beskraj, dok Adam Clayton i Larry Mullen Jr. hvataju ritam, a Bono pjeva o tome kako je ljubav najteža laka stvar. Početak pjesme "The Greatest Show on Earth" je instant prepoznatljiv kao djelo ove četvorke veterana – i jasno poručuje, 50 godina nakon osnutka benda, da oni to još uvijek imaju!

Ali čekajte malo: što to Bono pjeva u refrenu? To je duh ovog 16. studijskog LP-ja, iskreno, ali tipično idealističko promišljanje o vrijednosti rock’n’roll benda na kraju povijesti.

Album, inače prvi s novim pjesmama nakon skoro desetljeća, skoro pa da se nije ni dogodio. Larry Mullen Jr. je bio u poprilično lošem fizičkom stanju (zbog dugogodišnje ozljede vrata) pa je propustio U2-ovu rezidenciju u Las Vegas Sphere 2023. i 2024. Njegovi suigrači su čak rekli da bez bubnjara nema ni novog albuma. Srećom, Mullen je našao mladog neurokirurga spremnog na riskantnu operaciju. Tako su se ponovno okupili kao četvorka, a inspiraciju su pronašli u globalnim dramama – Gazi, Ukrajini i ubojstvu Renée Good koje je sponzorirala država. I bum, izbacili su par EP-jeva ranije ove godine.

Nakon što su se "izdivljali" kroz taj prvotni bijes, "Carnaval de Luz" cilja na ono što je The Edge nazvao "prkosnom radošću". No, iskreno rečeno, to je rezultiralo nekim duboko neugodnim tekstovima. Neki stihovi, poput onih u pjesmama "Can’t Stop Us Now" i "Superficiality", zvuče pretenciozno.

Ipak, osjeti se U2-ovo iskreno vjerovanje da su ove pjesme važne – da bend ima nešto za ponuditi svijetu u krizi. Bilo da je to pošteno "nabrijani" gitarski riff, kao u "La Reina" i naslovnoj pjesmi, ili uzvišena vokalna melodija poput onih u "Superficiality" i "The Greatest Show on Earth". Bono zvuči bolje nego godinama – nježno i senzualno, ali s pravom dozom očaja, što je dobar znak za turneju 2027.

"Carnaval de Luz" je negdje između nostalgije i žeđi za nečim novim. Glazba kao da zna više o životu (i smrti) nego što zapravo kaže, sve do zadnje pjesme "Torn". Snimljena je malo prije smrti Dolly Parton u kolovozu, a radi se o dirljivom, ali ne pretjerano cvjetnom duetu nje i Bona. Pjesma priča o majci koja nema pojma kako pomiriti zavađene sinove. Ljepota je u isprepletenim glasovima, a mudrost u prihvaćanju da rješenje nije uvijek zagarantirano.

Eto, U2 i dalje praše, čak i s ponekim "bro" momentima. Je li "Carnaval de Luz" dostojan nasljednik legendarnih albuma ili je ipak malo previše "revolucionaran" za naš ukus?