Plazibat progovorio o vjenčanju: Martina sve isplanirala, a svađa ni na vidiku!

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Kickboksač Antonio Plazibat i njegova odabranica Martina Dulčić vezali su se brakom početkom rujna, nakon osam godina veze. Čini se da su sve to skupa dočekali opušteno, jer kako Antonio kaže, nije se puno toga promijenilo. Žive zajedno od početka, pa je vjenčanje bilo samo mala zabava i prilika da se podruže.

Ipak, naglasio je da mu je cijela stvar bila važna s vjerske strane i da je to bio ključni razlog zašto su se odlučili na ovaj korak. Svaka čast što o tome priča iskreno!

A tko je bio glavni organizator? Pa, ako ste ikad bili na vjenčanju, vjerojatno pogađate: supruga Martina. Antonio je organizaciju prepustio njoj, jer je želio da joj to bude čarobna večer i jedan od najvažnijih dana u životu. Koji car! Kaže da mu je drago što joj je ispunio želju, pa i ljepše od toga. Zvuči kao da je Martina imala cijelu Pinterest ploču spremljenu godinama unaprijed. Proslava je bila u manjem krugu ljudi, što je uvijek plus kad želiš izbjeći dramu.

Što se tiče savjeta za sretan brak, Antonio je iskren i kaže da ne može dijeliti recepte. Ali otkrio je svoju tajnu formulu: Generalno se slažemo oko svega od početka i nismo dosad imali, takoreći, nijednu svađu. Ma dajte, nijednu? Zvuči kao da smo mi ostali nešto propustili!

Dotaknuo se i očinske uloge. Nadam se da sam dobar. To će za nekoliko godina moći reći moj sin, rekao je. Antonio već ima sina Lorenza Bjorna kojeg je dobio s 23 godine.

A budućnost? Antonio je pun velikih snova. Doslovno milijun snova! Neki od njih se već ostvaruju. Mudro je primijetio da je najljepše uživati u putu, a ne u konačnom cilju. Pametno zbori, kickboksaču, pametno! Samo naprijed, snovi se ne ostvaruju sami od sebe, jel tako?