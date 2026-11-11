Ružica Maurus izbacila spot za 'Juliju' – cijeli Dubrovnik joj je bio kulisa!

Zabava

Ružica Maurus, glumica koju inače gledamo u zagrebačkom Kazalištu Komedija, predstavila je spot za svoju novu pjesmu „Julia“. Definitivno nije mogla odabrati bolju kulisu za svoj glazbeni uradak od sunčanog Dubrovnika i okolice!

Video je nastao u suradnji s mladom dubrovačkom autoricom Anjom Grabovac, a režiju potpisuje Hani Domazet. Zanimljivo je da su pjesmu „Julia“ napisali Anja Grabovac i Jan Jakovljev, tako da je ovo prava timska igra. Snimalo se na top lokacijama: u Trstenom arboretumu, na otoku Lokrumu i unutar povijesnih zidina Samostana Male braće. Zvuči kao savršen ljetni hit, bez obzira na to kad je izašao!

Inače, Ružica Maurus je rodom iz Požege i stalna je članica ansambla Kazališta Komedija. Čak je i dobitnica prestižne Nagrade Hrvatsko glumište, što samo potvrđuje da je ova žena talentirana do neba. A Lokrum joj je, rekli smo već, jako dobro poznat – nastupala je na Dubrovačkim ljetnim igrama kao Lisica u „Začaranoj šumi“ na tvrđavi Lovrijenac, ali i kao Prosperova kći Miranda u Shakespeareovoj „Oluji“ baš na Lokrumu.

Na istom otoku je prije četiri godine radila i na spomenutoj Shakespeareovoj predstavi „Oluja“ u režiji Vite Taufera, a prije godinu dana tamo je sudjelovala i u Čehovljevoj predstavi „Galeb“. Pa, ako ikad poželite da vam netko pokaže Lokrum, znate koga zvati. Glumica je također održala koncert na glavnoj pozornici Kazališta Marina Držića, što je dokaz da joj ni glazba nije strana.

Za Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu prijemni je položila s monologom „Romeo, Romeo, zašto si Romeo?“. Je li „Julia“ neka oda tom prvom izazovu? Tko će ga znati, ali jedno je sigurno: od Lokruma do Komedije, Ružica rastura na svim frontovima!