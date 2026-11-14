Duška se ne da: Nakon drame, stiže 'Tajna' i spot iz Podmornice!

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Mlada sinjska pjevačica Duška, punim imenom Duška Brčić-Šušak, ponovno je u fokusu, ali ovaj put zbog nečeg super — objavila je skroz novu pjesmu "Tajna" i spot za nju. Sjećate se ljeta kada se raspravljalo o njezinoj izvedbi pjesme Olivera Dragojevića? E pa, drama je prošla, kritike Jacquesa Houdeka su odzvonile, podrška Josipe Lisac utješila, a Duška je očito to sve iskoristila kao vjetar u leđa.

Nova pjesma "Tajna" nas vodi u svijet zabranjene ljubavi i skrivenih emocija koje, naravno, moraju ostati tajna. Zvuči kao savršena podloga za sve one dramatične objave na Insta storyjima, zar ne? Za glazbu i tekst su se pobrinule Anja Grabovac i Jan Jakovljev, dok je aranžman složio Leo Anđelković Baltazar. Je li to odgovor na 'češljanje' ili jednostavno nova faza, prosudite sami!

Videospot je priča za sebe! Snimljen u glazbenom studiju Podmornica, pod redateljskom palicom Matije Krstičevića, krije jednu super fora tajnu: dio scenarija nastao je potpuno spontano! Dok su snimali, Duškini suradnici su zgrabili instrumente i pridružili joj se pred kamerama. Duška kaže da je na kraju ispalo fenomenalno i pomalo divlje, baš onako kako ona voli. Ma zamislite, planirate nešto do u detalje, a onda ispadne najbolje kad se ekipa samo prepusti ritmu! Bravo za takav vibe!

Podsjetimo se, Duška se šire predstavila u showu "The Voice Hrvatska", a krajem srpnja našla se u središtu pozornosti. Njezina izvedba Oliverove "Ostavljam te samu" na manifestaciji "Trag u beskraju" u Veloj Luci izazvala je javnu kritiku Jacquesa Houdeka, što je pokrenulo cijelu lavinu komentara na društvenim mrežama. Tada joj je podršku pružila Josipa Lisac.

Nakon te cijele 'šušur' situacije, Duška nije sjedila skrštenih ruku. Nastavila je s nastupima, uključujući i onaj na dodjeli nagrada Cesarica, gdje je pjevala s Jasnom Zlokić, Jakovom Jozinovićem i Anom Uršulom Najev. Znači, nema predaje, samo glazba i napredak. Spot za "Tajnu" je već na YouTube kanalu Dancing Beara, a pjesmu možete čuti i na svim streaming servisima.

Dakle, Duška je opet tu, jača nego ikad. Hoće li "Tajna" postati novi ljetni hit i pobijediti sve kritičare? Nama se čini da ima potencijala, a vi?