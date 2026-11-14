Trisha Paytas otkrila nevjerojatnu zaradu u tjedan dana: „To je bio dobar tjedan”

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Influencerica Trisha Paytas nedavno je otkrila da je u samo sedam dana na YouTubeu zaradila čak 100.000 dolara, odnosno oko 90.000 eura! Ovu bombu izbacila je tijekom gostovanja u popularnoj emisiji „Watch What Happens Live” kod Andyja Cohena, igrajući igru „Plead the Fifth”. Njezin kratki komentar na to? „To je bio dobar tjedan.” Ma, dobar tjedan, Trisha, ti živiš san!

Iako danas broji milijune pratitelja i zarađuje ovakav keš, Trisha nije uvijek plivala u parama. Na YouTubeu je aktivna još od 2007. godine, a prihodi su joj, kako je otkrila 2023. godine, znatno varirali. Prisjetila se i razdoblja kada je svakodnevno snimala videe i zarađivala znatno više.

Nema što Paytas nije probala. Poznata je po onim ludim mukbang videima, u kojima pred kamerom tamani ogromne količine hrane – da, ekipo, to je bio content! Osim toga, snimala je glazbene spotove, vlogove o svakodnevnom životu, a u zadnje vrijeme i ASMR videe. Njezin doseg je ogroman, na svim društvenim mrežama ukupno je prati više od 20 milijuna ljudi.

Karijera joj se proširila i izvan ekrana. Uz podcast „Just Trish”, bila je aktivna i na platformi OnlyFans, pa čak i glumila na televiziji. Imala je uloge u više od 50 televizijskih i filmskih projekata, uključujući „Saturday Night Live”, „Celebrity Big Brother UK” i „America’s Got Talent”. Najavljene su i njezine uloge u serijama „Hacks” i „Euphoria”.

Zanimljivo je da velik dio svoje zarade, kako je ispričala 2024. godine, ponovno ulaže u produkciju. Kaže da je znala spiskati i desetke tisuća dolara na snimanje svojih raskošnih videa. E to je posvećenost poslu!

I u privatnom životu joj se posložilo. U prosincu 2021. udala se za izraelskog umjetnika i fotografa Mosesa Hacmona, koji joj se redovito pridružuje u podcastu. Par ima troje djece: kćer Malibu Barbie, rođenu u rujnu 2022., kćer Elvis, rođenu u svibnju 2024., te sina Aquamana Mosesa, rođenog u srpnju 2025. godine. Da, dobro ste pročitali – Aquaman Moses!

Ranije tog tjedna objavila je i svoje memoare, „Crying on the Kitchen Floor”, na 368 stranica. U knjizi je iskreno progovorila o odrastanju, pokušajima da se probije u Hollywoodu, kontroverzama koje su pratile njezinu internetsku karijeru, ali i o borbama s mentalnim zdravljem. Kaže da je stabilnost s vremenom pronašla u obiteljskom životu. Tko bi rekao da se iza mukbangova krije tako duboka priča?