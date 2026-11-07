ROBERT PATTINSON KAO JAMES BOND?! Totalni šok na audicijama za 007!

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Hollywood bruji, a mi smo ostali u totalnom šoku! Robert Pattinson, zvijezda A-liste, koji je već duboko u DC-jevom Batman svijetu, sad je i kandidat za ulogu Jamesa Bonda. Prema više izvora, četrdesetogodišnji glumac je među onima koji su prošli screen testove za ikoničnu ulogu 007. U miksu su i imena poput Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Josha O’Connora, a tek sada isplivalo je i ime Nicholasa Houlta, koji je prije nekoliko godina bio drugi izbor iza Pattinsona za ulogu Batmana.

Konvencionalna mudrost je dosad govorila da idući James Bond neće biti netko tko je već globalno prepoznata zvijezda poput Pattinsona, pogotovo ne netko tko već nosi drugu veliku franšizu. No, očito se stvari mijenjaju! Screen testovi su se navodno odvijali vikend 24. listopada.

Pattinson je inače miljenik redateljskih genijalaca poput Roberta Eggersa, braće Safdie i Christophera Nolana, čiji je špijunski film iz 2020., 'Tenet', sada izgleda kao prava audicija za Bonda. Još važnije, Robert je surađivao s Bondovim redateljem Denisom Villeneuveom na nadolazećem filmu 'Dune: Part 3', koji izlazi 18. prosinca, a ta je suradnja, navodno, prošla izvrsno.

Ova godina je za glumca, čini se, i najveća u karijeri. Ima ključnu ulogu u Nolanovoj 'The Odyssey', glavni je lik A24 hita 'The Drama' te nositelj filma 'Primetime'. Trenutačno snima 'The Batman Part II' u Londonu, gdje su se, pogađate, odvijali i Bondovi screen testovi.

Franšiza Jamesa Bonda prolazi kroz neviđeno razdoblje. Ovo je prvi Bondov film koji nastaje pod kontrolom Amazona, koji je kreativna prava otkupio od obitelji Broccoli u veljači 2025. Producenti su Amy Pascal iz 'Spider-Mana' i David Heyman iz 'Harryja Pottera' — što je prilično simbolično jer je mladi Pattinson zapravo i proslavio se tragičnom ulogom u 'Harryju Potteru i Plamenom peharu' 2005., prije nego što je par godina kasnije osvojio svijet s 'Twilightom'.

Potraga za novim Bondom dolazi čak 21 godinu nakon što je Daniel Craig izabran za tu ulogu u listopadu 2005. On se umirovio nakon pet filmova s 'No Time to Die' iz 2021., a njegov je mandat uključivao i jedini hit franšize koji je zaradio milijardu dolara, 'Skyfall' iz 2012. Kakav obrat! Što vi kažete na to da nam Robert Pattinson glumi Bonda? Je li to pun pogodak ili totalni promašaj?