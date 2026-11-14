Christopher Nolan o ‘Odiseji’: Teško mi je otkriti tajne, ali evo kako smo to radili!

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Redatelj, scenarist i producent Christopher Nolan pojavio se u utorak na Universal lotu u Steven Spielberg Theatru. Kao kakav čarobnjak iz Oza, sramežljivo je provirio iza zavjese pred dvoranom punom holivudskih faca i novinara, spreman otkriti svoj mađioničarski trik.

Bože, ne znam zašto sam nervozan, film je vani mjesecima, započeo je Nolan nakon pljeska. Priznao je da je apsolutno ovladao umijećem pričanja puno, a otkrivanja apsolutno ničega. No, ovog puta je rekao da mora maknuti se s puta i pustiti članove svoje ekipe da progovore. Za mene je to uvijek teško, jer želite da publika dođe na film svježa. Želite da se izgube u svijetu. Stoga mi pričanje o tome kako ste nešto napravili uvijek djeluje pomalo kontraintuitivno.

Nolan je većinu priče prepustio svojoj ekipi. Prvo je prikazan dokumentarac “Iza kulisa ‘Odiseje’”, koji će biti dostupan s digitalnim izdanjem filma sljedeći tjedan, a zatim je uslijedila panel rasprava koju je moderirao zvijezda filma, Matt Damon. Damon je paneliste nazvao među najtalentiranijim umjetnicima s kojima je ikada radio.

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Produkcija i vizija: Šest filmova u jednom?

Producentica Emma Thomas, koja je ujedno i Nolanova supruga, objasnila je kako su pristupili stvaranju onoga što je Damon opisao kao šest različitih filmova u jednom. Podsjetila je na Nolanove riječi: Svaki od ovih filmova radili smo i prije. Bili smo na vodi u ‘Dunkirku’, bili smo na planini u ‘Batman Begins’ i ‘Interstellaru’. Samo ih nikada nismo radili sve odjednom. Emma kaže da što više filmova rade, to više vjeruje procesu. U pripremi on traži apsolutno nemoguće… Ali onda, kada počnete snimati, postaje nevjerojatno pragmatičan. Prema njoj, previše pripreme može usporiti kreativni proces, pa Nolan preferira ubrzaniji raspored, što je mnogim voditeljima odjela bilo i uzbudljivo i iscrpljujuće.

Stvaranje svijeta: Od Europe do Afrike

Stvaranje svijeta uglavnom je palo na leđa scenografkinje Ruth De Jong, koja je tražila lokacije diljem Europe i Afrike. Chris počinje ranije sa svojim scenografom. Isto smo radili i na ‘Oppenheimeru’. Predivna stvar kod rada s Chrisom, u svijetu Christophera Nolana, je što neko vrijeme koristimo maštu. Mariniramo, objasnila je. Cilj im nije ponovno koristiti slike viđene u knjigama ili filmovima, već crpiti inspiraciju iz stvarnog svijeta. Je li bilo potpuno nepraktično snimati u Italiji? Jest. Ali je li bilo veće od života, u razmjeru i opsegu kakvog nikada prije niste vidjeli? Apsolutno.

Kostimi: Odisej na prvom mjestu

Kostimografkinja Ellen Mirojnick, koja je morala kreirati izgled za tisuće statista, otkrila je da je jedan kostim otključao sve ostalo. S opsegom i veličinom svijeta, likova, vremena i mjesta, sve smo to razradili. Morali smo to razraditi. To je luda stvar: sa specifičnošću koja vam je potrebna za Itaku, Spartance, Troju i tako dalje, to morate raditi metodično. Ali najvažnije je bilo pronaći prvo Odiseja. Kostimski jezik kreiran za Odiseja – jednostavnost forme, čista linija – označavao je snagu i moć, ali im je također omogućio da ga dekonstruiraju i prikažu iscrpljujuće putovanje kroz koje prolazi.

Frizura i šminka: Prljavština i autentičnost

Voditeljica odjela za frizuru Gloria Casny i voditeljica odjela za šminku Luisa Abel razgovarale su o istraživanju i detaljima iz stvarnog života – od kulturnih razlika u kosi do prljavštine, prašine i blata – koji su pomogli da svijet izgleda koherentno. Razgovarali smo o tome kako trebate prizemljiti mitologiju. To mi je stvarno odjeknulo. Da bi priča izgledala stvarno i vjerodostojno, morali smo smisliti kako to praktično izvesti za svaku scenu, rekla je Abel. Svaka osoba je imala prljavštinu na sebi. Casny i Abel su okupile malu vojsku lokalnih stilista u svakoj zemlji kako bi obradile više od 7000 statista.

Glazba i zvuk: Gongovi i prastari instrumenti

Kada je Damon došao do kompozitora Ludwiga Göranssona, otkrio je razgovor koji je imao s Nolanom na setu. Većina kompozitora dolazi kasnije, a ti si bio tamo prije ikoga. Sve što bi mi Chris rekao, jer me je jako zanimalo na čemu radiš, bilo je ‘Gongovi’. Damon je pitao: Što misliš pod ‘gongovi’? a Nolan je odgovorio: Pa, rekao sam mu da ne smije raditi ništa što je ikada prije napravljeno, pa mora koristiti instrumente koje nitko nije čuo tisućama godina, ili ih nije čuo u ovom kontekstu. To je Göranssona poslalo diljem svijeta u potragu za instrumentima prikladnim za to razdoblje. Tražio je nekoga tko može svirati liru, za koju je Nolan želio da oponaša Odisejevu žicu luka, i aulos, dvostruku flautu za koju Göransson kaže da je bila rock-star instrument stare Grčke, ali je na kraju zabranjena jer je bila “previše poganska”. Ključan dio zvučnog pejzaža, prema nadzornom montažeru zvuka Craigu Henighanu, bio je pronalaženje autentičnih zvukova koje prije nije koristio. Želim svježe zvukove, svježe sastojke, rekao je, kako bi podržao priču i pogurao je naprijed.

Willie Burton, glavni miksat zvuka na setu, prisjetio se snimanja na brodu. Iako je Nolan priznao da mu je teško otkriti tajne, čini se da je ova ‘Odiseja’ stvarno bila epsko putovanje za cijelu ekipu. Jesu li svi ti detalji pomogli da se izgubite u svijetu ‘Odiseje’?