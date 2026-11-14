Ante Balen nas tjera na razmišljanje: Je li bolja plaća vrijedna osjećaja stranca?

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Svi mi znamo nekog tko je otišao u potrazi za boljim životom. Ono što nam obično serviraju je priča o uspjehu i boljoj plaći. Ali Ante Balen novim singlom „Strani radnik” kopa puno dublje, ravno u dušu.

Ova pjesma nije samo još jedan hit, već teška, iskrena priča o ljudima koji su vani uspjeli, ali se i dalje osjećaju kao stranci. Je li nam poznato? Definitivno. Ante kaže da ga je inspirirala osoba koja mu je bila velika podrška u životu, a koja je živjela i radila u Njemačkoj, dobro zarađivala, ali nije bila sretna. Njemu to u početku nije bilo lako razumjeti, a odgovor je gotovo uvijek bio isti: koliko god bio dobar radnik, tamo ćeš uvijek biti stranac.

Eto, ta rečenica mu je ostala u glavi i pretvorila se u „Stranog radnika”. Pjesma, ispričana u prvom licu kroz izravne i na trenutke oštre stihove, priča o čovjeku koji odlazi, traži bolju budućnost, radi pošteno, a dočekaju ga predrasude i taj prokleti osjećaj da se, čak ni najpoštenijim radom, ne može uvijek izboriti mjesto koje ćeš zvati svojim. Rijetko kad imamo priliku čuti tu stranu priče, zar ne? Obično je sve sjajno i bajno, a Balen nam gura pod nos realnost. On ne pokušava govoriti u ime svih koji su otišli, već donosi svoju autorsku interpretaciju jedne boli i iskustva.

Uz pjesmu ide i visualizer, urađen u suradnji s Alenom Vlajnićem. Zaboravite na velike scene i kompliciranu produkciju. Ovdje je sve u „gablecu”, običnoj radničkoj pauzi. Ante u videu preuzima ulogu građevinskog radnika, jede sendvič, a mi znamo da se u njegovoj glavi vrti cijeli svemir misli. Ante objašnjava da su htjeli prikazati sasvim običan trenutak iz života radnika, pauzu za gablec, dok se u njegovoj glavi odvija puno veća priča.

Ovaj emotivni singl ujedno najavljuje Antin novi album, koji nosi prigodan naziv „Vratit ću se doma”. Album izlazi do kraja studenoga i obećava, osim dosad objavljenih autorskih pjesama, i tri potpuno nove skladbe. Čini se da nam Ante Balen sprema nešto stvarno posebno, poglavlje koje zatvara tu priču o odlasku i povratku.

Nakon "Stranog radnika", sigurni smo da će mnogi pogledati na "bolju budućnost" malo drugačijim očima. Hoće li nam album donijeti i konačni odgovor na pitanje gdje je dom?