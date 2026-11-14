Što se kuhalo u sapunicama 12. studenog? Drama, otrovi i misterije!

Poznati

U četvrtak, 12. studenog, na RTL-u u 20:15, 'Divlje pčele' su nas opet podsjetile zašto obožavamo sapunice! Ante je, naravno, opet bio Ante i zaprijetio Katarini da mora napustiti Vrilo. Kao da već nema dovoljno drame u tom selu, pa nam treba još jedan 'bad guy' koji dijeli ultimatume! A Zora? Nakon razgovora s Cvitom, suočila se s gorkom istinom – nije dobrodošla. Joj, Zora, znamo taj osjećaj kad ti se čini da te nitko ne razumije! U međuvremenu, selo je i dalje kipilo od podjela zbog Katarininog povratka, a stvar je otišla toliko daleko da ni klinci u školi nisu štedjeli Petra zbog obiteljske prošlosti. Realno, tko još ima normalnu obitelj u sapunicama? Totalni kaos, ali zato i gledamo, jel’ tako?

Na HRT-u 1, u 13:20, 'La promesa' nam je servirala napetu situaciju. Vera se uspaničila da ju je vojvoda prepoznao – uh, uvijek taj strah od razotkrivanja i skrivanja identiteta! Ricardo je priznao da je smrt njegove žene bila, pazite sad, slučajna! Pía je to rekla Curru, a on, gle čuda, smatra da bi mu trebalo pružiti priliku. Jel' to znači da možemo očekivati novi 'bad boy' koji zapravo ima dobro srce i samo ga treba spasiti? Ma dajte, već smo to vidjeli mali milijun puta, ali svejedno ćemo gledati što će biti!

Za sve ljubitelje malo mračnijih priča, 'Zločinački umovi' na RTL-u 2 u 20:10 donijeli su pravi šok i misteriju! Jedan od Walkerovih bivših kolega završio je u bolnici nakon što mu je netko ubrizgao radioaktivni otrov. BAU ekipa je odmah posumnjala da je ovo povezano sa smrću nekoliko vladinih zaposlenika – ma, tko bi rekao da je u vladinim krugovima opasno i da se kriju mračne tajne?! Najveći twist? Reida su neočekivano posjetile majka i još jedna misteriozna osoba iz prošlosti. Pripremite se za totalnu dramu, jer kad dođu duhovi iz prošlosti, znamo da nije dobro i da slijede samo problemi! Hoće li Reid uspjeti riješiti i ovaj osobni slučaj?

I za kraj, 'Plamen ljubavi' na HRT-u 1 u 12:30. Helena je stisnula Zéa s pitanjima o tome kako je Luísa angažirala Caetana. A Zé? Odgovorio joj je, naravno, podrugljivo, jer zašto bi bio normalan, jel' tako? Helena ga je odmah upozorila da mu svrstavanje na Luisinu stranu neće donijeti ništa dobro. Klasična sapuničarska prijetnja! Misliš da će Zé poslušati, ili će po svom pa se opeći i upasti u još veće probleme? Mi glasamo za ovo drugo, ipak je to sapunica! Eto, sapunice su nam opet pokazale da je život pred malim ekranom puno dramatičniji od našeg. Koju dramu ti najviše voliš pratiti?