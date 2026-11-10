Jude Bellingham izazvao kaos u New Yorku zbog donjeg rublja

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Čini se da Calvin Klein zna kako uzburkati duhove, a u New Yorku im je to uspjelo i više nego ikad! Na prometnom križanju ulica Houston i Lafayette, golemi plakat s nogometnom zvijezdom Real Madrida, Judeom Bellinghamom, u donjem rublju doslovno je paralizirao promet. Vozači trube, zaustavljaju se i fotografiraju ga samo da bi uhvatili najbolji kadar.

Jedan od stanara koji živi blizu plakata potvrdio je dramu: „Cijeli dan ljudi trube i izlaze iz automobila kako bi snimali.” Drugi izvor je to još bolje sumirao: „Reklama je postala prava turistička atrakcija. Stvarno je zgodan.” Ma zamislite, usred New Yorka, umjesto Empire State Buildinga ili Kipa slobode, ljudi idu slikati nekog tipa u gaćama. Jer zašto ne? Kad je nešto ovako dobro, sve drugo može čekati.

Kampanja, u kojoj engleski nogometaš nosi model donjeg rublja „Icon Cotton Stretch Hip Brief”, postala je pravi viralni hit. TikTok korisnici masovno hrle pred plakat kako bi se fotografirali, a jedan se šaljivac u videu dotaknuo vječne teme shoppinga u Sohou. „Ako vam cura kaže da ide u shopping u Soho… nije došla ovdje piti matchu s prijateljicama ili gledati dizajnerske torbe, nego sliniti za Judeom”, izjavio je, uz napomenu da se billboard zapravo nalazi malo sjevernije, u četvrti NoHo. Ispričavamo se svim dečkima čije su djevojke „nenadano” produžile shopping turu!

Neka je korisnica TikToka čak poručila: „Dame, ne zaboravite posjetiti najbolji pogled u New Yorku.” I ne možemo joj zamjeriti. Fotke za ovu kampanju snimio je Oliver Hadlee Pearch u Madridu u kolovozu. Znači, cijela priča ima i međunarodnu dimenziju – od Madrida do totalne pomutnje u New Yorku.

Calvin Klein ovaj oglasni prostor koristi već desetljećima, a časopis GQ ga je još 2021. opisao kao modni „Mount Rushmore” – jedno od najprepoznatljivijih mjesta u modnoj industriji. Veliku su pozornost posljednjih godina privukle i reklame s glazbenikom Bad Bunnyjem u ožujku 2025. te zvijezdom serije „The Bear” Jeremyjem Allenom Whiteom u siječnju 2024. Na istom se mjestu 2020. nalazila reklama s Jari Jones, prvom crnom transrodnom manekenkom na tom oglasnom prostoru, a 2015. ondje su se pojavili Reid Rohling i Ethan James Green, prvi istospolni par u kampanji brenda na tom plakatu. Izgleda da Calvin Klein točno zna što radi. Samo da ne izazovu kakav globalni prometni kolaps!

Tko će ih gledati, a tko će prekršiti zakon zbog njih? Kladimo se da će uskoro tamo biti red kao za novi iPhone. Ili novi album Taylor Swift! Što ti kažeš, je li Jude zaslužio ovakav nered?