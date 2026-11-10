Barbara Kolar otkrila kako ima bob, a nije se ošišala

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Barbara Kolar ponovno je uspjela podići prašinu i pokazati da je kraljica TV transformacija, a da se pritom uopće nije transformirala! Nakon nastupa u emisiji „Ples sa zvijezdama“, svi su se pitali je li pala pod škare, jer joj je frizura izgledala kao savršeni bob. Ali ne, naša Barbara je otkrila tajnu svog „novog“ looka i razotkrila da je sve to – čista iluzija!

Preko Instagrama, voditeljica je priznala da je njezina kosa i dalje iste duljine. Taj kraći dojam postigla je uz pomoć čarobnih trikova svoje frizerke. Uz ukosnice i malo laka za kosu, frizerka je uspjela oblikovati kosu tako da izgleda kao pravi, trendi bob. Barbara je to jednostavno objasnila: „Nisam se ošišala. Da se frizura ne mora namještati barem pola sata, odmah bih. To su samo trikovi sa špangicama i lakom.“ Baš je pohvalila svoju frizerku koja je izmislila način da joj kosa izgleda kraće, bez da je žrtvuje pod škarama. Prava genijalka, rekli bismo!

No, frizura nije bila jedino što je privuklo pažnju. Barbara je blistala i u haljini brenda Self-Portrait, pokazujući nam da joj stilski odabiri uvijek sjede kao saliveni. Naravno, zahvalila se svima koji su sudjelovali u pripremi njenog kompletnog looka za emisiju. U objavi je spomenula i proteklu emisiju „Plesa sa zvijezdama“, istaknuvši nastupe natjecatelja i profesionalnih plesača Hrvatskog sportskog plesnog saveza. Nije zaboravila ni na Dorijana Klarića i Gabrielu Pilić, koji su, nažalost, napustili natjecanje. Uvijek na liniji, naša Barbara!

Što mislite, je li bolji fake bob ili ipak prave škarice?