Nives Celzijus pokazala sina Leonea: Obiteljska radna akcija u dvorištu, ali uz malo drame!

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Nives Celzijus iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama, bacajući u fokus svog sina Leonea, kojeg, ruku na srce, baš i ne viđamo često u javnosti. Prošle subote, dok je većina nas chillala, Nives je zasukala rukave i krenula u jesensko uređenje dvorišta. Objavila je niz fotki i snimki uz kratki opis "Subota!", a tu se, na opće iznenađenje, pojavio i Leone!

Dvadesetogodišnji sin pridružio se mami u radovima, a njegovo pojavljivanje izazvalo je pravi mali boom među fanovima jer, priznajemo, rijetko dijeli zajedničke trenutke s njim. Ipak, nije sve išlo po planu i programu za uređenje okućnice, jer je jedna snimka otkrila pravi mali obiteljski reality moment.

Leone se, naime, hrabro popeo visoko u krošnju stabla kako bi sredio grane, dok ga je Nives, s osjećajem za dramu, snimala s tla. U jednom trenutku, mama Nives ga je počela upozoravati da siđe, ističući kako bi mogao pasti ili da bi se grana pod njim mogla slomiti. Na kraju mu je, u tipičnom roditeljskom stilu, poručila da više nema pet godina i da je vrijeme da se krene kući. Ma, totalno kužimo taj moment, tko nije barem jednom tako "prozivao" svoje klince?

Osim Leonea, Nives iz braka s bivšim suprugom Dinom Drpićem ima i kćer Taishu. Taishu smo, da budemo iskreni, imali prilike češće viđati u javnosti i na društvenim mrežama. Nedavno je i sama privukla pažnju fanova objavom u kojoj je otkrila super zanimljivu priču o svom poprilično nesvakidašnjem imenu.

Uz fotku snimljenu pokraj bazena, Taisha je otkrila da je, koliko ona zna, bila prva osoba u Hrvatskoj s imenom Taisha. Napisala je da više nije jedina. Zanimljivo je i to da je njezino ime poslužilo kao inspiracija jednoj drugoj obitelji – njezina mama je prije nekoliko godina na nastupu upoznala tatu još jedne Taishe, koji je svojoj kćeri dao ime jer mu se svidjelo njezino ime. Pitala je pratitelje znaju li možda još koju Taishu, a dodala je i da njezino ime ima različita podrijetla i nekoliko značenja. Jel' vi znate još neku Taishu?